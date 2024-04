Nadal, en su despedida del Godó: «Hoy no era el día para dejar todo, en Roland Garros sí»

La despedida de Rafa Nadal del Trofeo Conde de Godó fue especial, porque no es habitual verle caer tan pronto en Barcelona, donde, además, puede haber sido la última vez que le hayan visto jugar un partido como profesional. Nadal analizó en rueda de prensa las causas de su derrota ante Alex de Miñaur, sus objetivos de cara a las próximas semanas, incluyendo el torneo de Madrid, y la posibilidad de haber disputado sus últimos puntos en el Godó.

«He jugado este torneo como si fuera mi última vez. Mis sensaciones en pista han sido buenas, acorde a como venía, ahora mismo lo principal no es ganar, sino salir sano del torneo. Tras perder el primer set, el partido se acabó», comentaba Nadal, analizando lo sucedido ante un De Miñaur que llegaba más rodado y mostró un nivel más alto, sobre todo en el plano físico.

«No era hoy que tenía que dejar todo y morir, en Paris que sea lo que Dios quiere. Allí espero ser competitivo y allí sí que es el momento. He tenido la ocasión de decir adiós al Godó jugando. Hace una semana pensaba que no podría volver a jugar aquí», añadió Nadal, que no esconde que no tiene pensado forzar hasta Roland Garros.

Sincero, aunque dejando una pequeña puerta abierta a volver, Nadal habló sobre las opciones de que el Godó 2024 haya sido el último de su carrera en un torneo que ha ganado hasta en 12 ocasiones. «He disfrutado muchísimo jugando aquí, he ganado 12 veces, solo puedo dar las gracias por el trato recibido desde siempre. Yo seguiré mi camino y el torneo seguirá adelante. He tenido la suerte de escribir mi historia aquí».

Madrid marcará el nivel de Rafa Nadal

Nadal piensa en el futuro más cercano, que para él pasa por disputar el Mutua Madrid Open, donde desea dar un paso más, siempre y cuando su físico lo permita. «El objetivo es acumular entrenamientos y sentirme más cómodo cada día. En unas semanas está Madrid, donde esperemos estar un poco más preparado», vaticinó Rafa, quien confirmaba que aún está lejos de su ritmo ideal. «A día de hoy me cuesta ser competitivo en un partido de 2 o 3 horas», afirmó, tras rondar los 12o minutos de encuentro ante De Miñaur.

«En Madrid jugaré según cómo me encuentre, primero necesito acumular una semana de buenos entrenamientos. Si lo consigo, podré dar un paso adelante. Necesito que mi cuerpo vaya asumiendo las cargas e ir progresando», completó Rafael Nadal, analítico y sincero en una comparecencia en el Godó con sabor a despedida.