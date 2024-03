Rafa Nadal se apunta al Mutua Madrid Open

El Mutua Madrid Open contará con Rafa Nadal, salvo sorpresa, entre los tenistas que disputarán la edición de 2024 en la Caja Mágica. El tenista balear aparece liderando, junto a Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, una lista de inscritos que concede la mejor noticia para todos aquellos aficionados que se pensaban si comprar entradas para el espectáculo en el torneo madrileño. Ahora ya tiene la confirmación de la inscripción de Nadal, con la intención, siempre que no medie lesión, del mejor tenista de la historia de España de jugar una vez más en Madrid, quién sabe si como despedida.

En el anuncio oficial de la organización del Mutua Madrid Open, de este martes, se destaca el nombre de Rafa Nadal, quien aparece en último lugar entre los principales tenistas destacados en la lista de inscritos. La incertidumbre con el vídeo publicado por el torneo se prolongó hasta el último momento, pero Nadal no quiere perderse su cita con Madrid y siempre y cuando pueda jugar y acabar sano el Masters 1000 de Montecarlo (del 6 al 14 de abril) y el Trofeo Conde de Godó (15 al 21 de abril), en los que también está inscrito, participará en la edición de 2024 del Masters 1000 de casa.

Nadal no pudo jugar la edición de 2023, debido a la grave lesión producida en el Open de Australia y que le tuvo un año en el dique seco, y en 2022, si bien participó, lo hizo muy corto de forma después de permanecer varias semanas de baja por una fisura en las costillas. Para 2024 se espera ver a Rafa sano, en una cita que podría ser la de despedida y que asegura un lleno rotundo para ver las evoluciones del mejor jugador de todos los tiempos sobre tierra batida, cinco veces campeón en el torneo –cuatro sobre arcilla y en 2005, sobre dura–.

