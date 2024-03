El retorno de Rafa Nadal es uno de los acontecimientos del año en el mundo del deporte. A la posibilidad de retirada definitiva de la leyenda del tenis español, cada vez más probable, en este 2024, se suma el hecho de que sus regresos se hayan frustrado hasta en tres ocasiones, dejando como único bagaje competitivo oficial –Slam de Netflix aparte– el torneo de Brisbane la primera semana de enero. Sin embargo, Nadal se entrena sin aparentes problemas físicos y con la gira de tierra batida en el horizonte, vuelve a iniciarse la cuenta atrás.

Si todo va bien, en dos semanas estaremos viendo a Rafael Nadal de nuevo sobre una pista de tenis y en su superficie predilecta, en la que es, sin ninguna duda, el mejor de todos los tiempos. La temporada de tierra batida está a la vuelta de la esquina y los principales tenistas de la ATP se iniciarán en ella al término del Masters 1000 de Miami. Para todos será importante, pero para ninguno lo será tanto como para Nadal.

El Masters 1000 de Montecarlo apunta a ser la primera cita de Nadal en tierra en 2024 y la segunda de la temporada, después de Brisbane. Aunque el manacorí no se atreve a confirmar su presencia en el torneo del Principado, con máxima precaución debido a las molestias que le apartaron del Open de Australia, Doha e Indian Wells, lo cierto es que está inscrito en la competición, que se disputa del 6 al 14 de abril en el Montecarlo Country Club, donde Rafa ha ganado en un total de 11 títulos.

«Yo haré lo posible para intentar comenzar la temporada de tierra que es mi objetivo, trabajo para eso y esforzándome con ese objetivo, pero de aquí a lo que pueda pasar ya no me atrevo a decir nada porque últimamente se me hace difícil hacer predicciones, desgraciadamente», comentó Nadal, en la ceremonia de entrega de los II Premios de su fundación.

Allí mismo, Rafa confirmaba lo que ya había deslizado en las redes sociales. Sus entrenamientos sobre tierra batida comenzaron días después de su renuncia a Indian Wells, todavía sobre suelo estadounidense, por lo que su estado físico es el apropiado para prepararse para Montecarlo y el resto de torneos de la gira de tierra. «No he dejado de entrenar en ningún momento. En todo momento lo estoy intentando. Yo me encuentro bien, simplemente de momento no he conseguido seguir el calendario que me hubiera gustado», se sinceraba Nadal, quien espera estar listo para hacer todos los torneos que pueda sobre arcilla.

Las pistas de Nadal en las redes sociales

En este tramo final de su carrera deportiva, Rafa Nadal ha cambiado su política de interacción con sus seguidores en las redes sociales y se acerca de manera más cercana a los fans con vídeos y fotos en los que incluso deja pistas sobre lo que le puede deparar su futuro. Así, pudimos comprobar, tras el adiós antes del inicio de Indian Wells, que el tenista español ya pensaba en la tierra batida e incluso que se ejercitaba sobre ella.

En los días siguientes, Nadal ha desvelado que sus entrenamientos siguen aumentando de ritmo, subiendo incluso un vídeo suyo con un largo peloteo a una intensidad más cercana a la que busca para poder reaparecer en el circuito ATP. Todos los caminos llevan a Montecarlo, si bien, a estas alturas, la prudencia debe ser máxima con el campeón de 14 Roland Garros de cara a sus próximas semanas de competición y, en definitiva, a su futuro en el tenis profesional.