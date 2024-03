Sale a la luz el milagro de Nadal en Roland Garros: «Me ganó y al día siguiente le vi en muletas»

Rafa Nadal es uno de los grandes deportistas de la historia cuya figura se ha engrandecido más si cabe debido a las condiciones adversas encontradas en el camino. En el caso de Nadal, han sido los problemas físicos, como se demuestra en la actualidad, los que le han frenado una y otra vez, pero en otras ocasiones, el tenista español ha podido incluso superar a las lesiones hasta el punto de ganar Roland Garros y al día siguiente aparecer en muletas.

Este testimonio lo da ahora el que fuera el rival de Rafa Nadal en la conquista de su último Grand Slam. Casper Ruud, tenista noruego que entonces aparecía en su primera final de un torneo de esta magnitud, en Roland Garros 2022, mantuvo una charla con otros dos jugadores de élite, Alex de Miñaur y Dominic Thiem, en la que repasaron, entre otras cosas, sus enfrentamientos directos con Nadal.

El encuentro, en Oslo, con motivo del Ultimate Tennis Showdown de la capital de Noruega, dejó como anécdota esta conversación interesante en la que Casper Ruud desveló algo que no se conocía hasta la fecha, si bien sí que era conocido que Nadal tuvo que disputar partidos de aquella edición de Roland Garros en 2022 con una infiltración en el pie debido a su lesión crónica, el Síndrome de Müller-Weiss.

Después de que Dominic Thiem repasara las cinco ocasiones en las que Rafael Nadal le había derrotado en Roland Garros, asegurando que medirse a Rafa en París «es otro nivel»; Casper Ruud pasaba a repasar lo que sucedió un día después de que el tenista de Manacor le superara en la final del Grand Slam parisino en 2022. «Al día siguiente de ganarme Roland Garros, le vi en muletas», confesaba Ruud, ante la sorpresa de sus acompañantes, sobre una anécdota inédita y que pasa directamente a la lista de milagros de Nadal en el tenis profesional.

Rafa Nadal y Casper Ruud, tras la final de Roland Garros 2022. (Getty)

Nadal, del calvario al triunfo en Roland Garros 2022

Aquel día, Rafael Nadal pasó por encima de Ruud en una final sin historia, en la que pesó demasiado el talento y la experiencia del jugador balear, sobre el noruego, al que conocía perfectamente por entrenar varios meses en su academia de Mallorca. El resultado, 6-3, 6-3, 6-0, hace si cabe más relevante la gesta de un Nadal que tuvo que disputar el torneo con el pie dormido desde segunda ronda, sin evitar aquello que derrotara, además de a Ruud, a otros tenistas de la talla de Auger-Aliassime, Zverev o Novak Djokovic.

Antes de estos triunfos, sin embargo, Nadal estuvo cerca de optar por su retirada de Roland Garros e incluso de una pausa, alejándose del tenis para buscar una solución a su dolencia en el pie, magnificada tras superar a Corentin Moutet en segunda ronda. «No puedo seguir compitiendo con el pie dormido, hay que encontrar una solución. Me encantaría seguir compitiendo, así que la próxima semana voy a hablar con varios médicos y contemplar diversas opciones. Recibiré un tratamiento y espero que me ayude», comentó Nadal, quien finalmente pudo seguir compitiendo, hasta que otras lesiones, como la del psoas ilíaco en el Open de Australia 2023, le apartaran de manera prolongada del circuito ATP.