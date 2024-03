Djokovic confunde a Rafa Nadal con una mujer y genera una revolución: «No es una broma…»

Rafa Nadal y Novak Djokovic son protagonistas de una de las mayores rivalidades de la historia reciente del deporte, pero si bien sus enfrentamientos son de los más duros que se han vivido nunca en el tenis, el respeto y la consideración entre ambos reina por encima de todo. En los últimos tiempos, el estado físico de Nadal ha hecho que Djokovic se preocupe por él, y esta situación ha acabado derivando en un gracioso lapsus en el que Nole ha confundido a Rafa… con una mujer.

Durante la celebración del Masters 1000 de Indian Wells, la ATP y la WTA aprovecharon para realizar las fotos oficiales de los tenistas de ambos circuitos de cara a la presente temporada. Además, también se grabaron algunos contenidos en forma de vídeos con preguntas rápidas a algunos de los jugadores más destacados, para el torneo estadounidense.

En uno de ellos, la pregunta realizada era sobre el tenista con el que ansiarían compartir lado de la pista en un partido de dobles mixto. Ahí, jugadoras de la talla de Cori Gauff, Jessica Pegula o la número uno del ranking WTA, Iga Swiatek, no dudaron a la hora de escoger al mismo hombre. Rafa Nadal fue la elección de todas ellas, pero también de Novak Djokovic.

El líder del ranking ATP no había entendido la pregunta y un lapsus le llevó a elegir a su gran rival histórico en el circuito masculino y no, como pedía la cuestión, a alguna de las tenistas que destacan en la WTA. La confusión de Djokovic provocó las risas de los presentes, incluyendo la del propio Novak, quien, consciente de lo sucedido, se apresuró a corregir con una broma. «No escuché lo de dobles mixto», confesaba, entre risas, antes de completar la actuación.

«Lo siento Rafa, no es una broma, no lo escuché bien», reconocía, al borde de las lágrimas por la risa, un Novak Djokovic acostumbrado a llamar la atención y destacar en este tipo de vídeos divertidos, pero no tanto por un lapsus. «Todo el mundo quiere a Rafa para jugar dobles mixto», publicaba el Masters 1000 de Indian Wells en su cuenta oficial, mencionando, por supuesto, a Novak Djokovic, el gran protagonista del vídeo.

Djokovic, Nadal y el fin de una era

Antes de este episodio en el que Djokovic, de manera involuntaria, se convierte en trending topic al confundir a Rafa Nadal con una mujer, en concreto con su pareja ideal de dobles mixto, el propio tenista serbio había analizado la situación física del jugador balear después de conocer que este se había dado de baja a última hora del Masters 1000 de Indian Wells.

«Es una desgracia para el torneo que Rafa se haya tenido que borrar. Ha hecho lo que ha podido para estar en condiciones. Federer se ha retirado y tanto Nadal como yo no vamos a jugar mucho más. Es el final de una era. Debemos quedarnos con los buenos momentos, partidos y todos los récords logrados», comentó Djokovic, antes de iniciar su andadura en un torneo del que ya ha quedado eliminado, de manera prematura y por sorpresa.