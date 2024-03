Carlos Alcaraz, en familia y como en casa en Miami

Carlos Alcaraz afronta en el Masters 1000 de Miami una de sus grandes oportunidades para acercarse al número uno del mundo, así como de conquistar otro gran título, el que sería el decimocuarto de su palmarés ATP. Después de ganar en Indian Wells de manera brillante, el tenista español cuenta con un plus de cara a este Miami Open y es que su familia al completo se ha trasladado a la ciudad estadounidense para seguir sus evoluciones y servirle de apoyo incondicional en estos días de torneo.

Es habitual ver al padre de Alcaraz, Carlos Alcaraz González, en muchos de los torneos que disputa Carlitos a lo largo de una temporada, así como también a Álvaro, su hermano mayor, quien forma parte del equipo técnico del actual número dos del ranking ATP y que, además de confidente, ejerce de sparring antes de los partidos. Sin embargo, además de ellos, se han sumado a la expedición en el Masters 1000 de Miami la madre del tenista, Verónica Garfia, y los otros dos hermanos de Alcaraz, los pequeños Sergio y Jaime.

El motivo por el cual el ‘Clan Alcaraz’ ha podido juntarse en Miami en estos días son las vacaciones de Semana Santa, un periodo en el que los hermanos pequeños de Carlos Alcaraz no tienen que acudir a clase en el colegio y que posibilita que se pueda realizar un gran viaje para ver en acción a la estrella –en lo deportivo– de la familia. Sergio y Jaime no tendrán que volver a clase hasta el martes 2 de abril, por lo que podrían disfrutar in situ, hasta la final del Miami Open en caso de que su hermano llegue a la última instancia.

Feliz día papá! 😍 📸 Getty pic.twitter.com/l2IRzbitST — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) March 19, 2024

En el primer partido del torneo para Alcaraz, en segunda ronda, ya se pudo ver el box al completo y la convivencia del equipo técnico, liderado por Juan Carlos Ferrero y la familia del jugador murciano, un pilar indispensable para su día a día y a los que acude siempre que puede. La estampa se repetirá en el resto de encuentros que le queden a Carlos, quien contará con este plus que, lejos de suponer una distracción, apunta a ser una motivación extra para brillar en un torneo de Miami en el que se sentirá como en casa.

Los Alcaraz repiten la fórmula de Wimbledon

La última vez que pudimos ver a la familia Alcaraz al completo en un torneo de Carlos fue en Wimbledon 2023, una cita en la que el tenista español lograría el que es, con permiso del US Open 2022, el título más importante de su carrera deportiva. Entonces, los pequeños Sergio y Jaime también se encontraban de vacaciones, en este caso por el verano, y pudieron acompañar a sus padres, más habituales en los torneos, y al hermano mayor, Álvaro, en una cita mágica y en la que la presencia de su familia tan cerca supuso un plus para Carlos Alcaraz, tal y como puede volver a suceder en este Masters 1000 de Miami.

Alcaraz, gran favorito para ganar en Miami

Si bien el vigente campeón del torneo es Daniil Medvedev, quien sigue en liza y ya está en octavos de final, Carlos Alcaraz es el gran favorito para ganar el Masters 1000 de Miami 2024. La racha que trae el murciano desde Indian Wells, su condición de ganador de la competición, en 2022, y un cuadro en el que evita a Jannik Sinner y al propio Medvedev hasta la final, hacen de él el rival a batir por todos los presentes. Nadie quiere encontrarse a Alcaraz, quien arropado por los suyos, va incluso a más y sueña hacia el objetivo de completar el Sunshine Double y llegar a la tierra batida como doble campeón en 2024.