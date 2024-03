Horario Alcaraz – Monfils: dónde ver el partido de tenis del Masters 1000 de Miami en directo

Carlos Alcaraz ya está en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami 2024 y se tendrá que enfrentar a Gael Monfils en un partido que no será fácil para el murciano, ya que el francés tratará de tirar de esa veteranía que tiene a sus espaldas para hacerse con el triunfo y el billete para la siguiente fase de la competición que se está celebrando en Florida.

El tenista español se impuso en su debut a Roberto Carballés en un partido en el que estuvo bastante bien y ahora tratará de repetirlo ante un Gael Monfils al que, curiosamente, sólo se ha enfrentado en una ocasión en el circuito de la ATP. Fue en el Masters 1.000 de Indian Wells en 2022 y salió vencedor Carlos Alcaraz con un 7-5 y 6-1. Ahora al de El Palmar le toca repetir triunfo, pero en el Masters 1.000 de Miami 2024 porque hay en juego un billete para los octavos de final.

A qué hora juega Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz se ha estrenado en el Masters 1.000 de Miami 2024 imponiéndose a su compatriota Roberto Carballés en el encuentro de segunda ronda con un contundente 6-2 y 6-1 que le sirvieron para sacar el billete para la tercera fase de este torneo que se está celebrando en Florida. Ahora el murciano tendrá que enfrentarse a Gael Monfils y tratará de superar al francés para seguir con paso firme en esta buena racha que viene firmando el de El Palmar después de ganar hace una semana el Masters 1.000 de Indian Wells. El objetivo del español es claro, ganar este torneo en el que no está Novak Djokovic y en el que sólo se vería las caras en una hipotética final contra Daniil Medvedev o Jannik Sinner. La ATP ha programado este Carlos Alcaraz – Monfils para este lunes 25 de marzo y el horario todavía no se conoce, pero lo que es seguro es que el encuentro comenzará no antes de las 17:00 horas, una menos en las Islas Canarias. El desarrollo de los choques que se disputen antes marcarán la hora de inicio del duelo entre el murciano y el galo, que podría rondar el horario nocturno en nuestro país.

Cuándo juega Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de Miami 2024

Hace una semana Carlos Alcaraz revalidaba el título del Masters 1.000 de Indian Wells en California y ahora se ha trasladado a Florida para intentar conquistar este estado también. El murciano ya ganó en el Masters 1.000 de Miami hace dos ediciones, pero ahora quiere volver a tomar Estados Unidos y para ello, después de superar en segunda ronda a Roberto Carballés, ahora le toca enfrentarse a un tenista mítico del circuito como es el francés Gael Monfils. Además, el gran objetivo del actual número dos del ranking de la ATP también pasa por morder metal el próximo domingo para poder recortar puntos a un Novak Djokovic que lidera la clasificación y que no está participando en este campeonato, tal y como informó tras su eliminación en Indian Wells. Pero antes de ponerse a pensar en arrebatarle el primer puesto en la tabla al serbio tendrá que centrarse en estos encuentros que tiene por delante e ir partido a partido, siendo ahora el de Gael Monfils el más importante. El duelo ante el galo será este lunes 25 de marzo.

Dónde ver a Carlos Alcaraz contra Monfils en vivo

El Masters 1.000 de Miami 2024 arrancó hace unos días y las primeras jornadas han sido apasionantes con todos los participantes dándolo todo para no quedar fuera de este campeonato que se está celebrando en Florida. Muchos aficionados tienen la suerte de poder acudir a las instalaciones del Hard Rock Stadium, pero otros muchos no se quieren perder ni un detalle y tendrán que recurrir al televisor para disfrutar de los encuentros del torneo. Entre los grandes protagonistas de la competición estará Carlos Alcaraz, que intentará poner en cada duelo su calidad y su poderío físico para irse cargando a rivales y avanzar rondas hasta llegar a la final, en la que pelearía por el título. Para ver el camino del murciano habrá que contar con Movistar+, que fue el medio de comunicación que se hizo con los derechos de emisión de este torneo, por lo que los encuentros del de El Palmar, como este ante Gael Monfils, podrá verse por esta plataforma. Los canales escogidos son Vamos, Movistar+ o Movistar Deportes 1, aunque hay que destacar que este último es de pago y habrá que estar suscrito al paquete que incluye este canal.

Además, todos los amantes de este deporte que quieran ver el Carlos Alcaraz – Gael Monfils también podrán hacerlo en streaming y en vivo online mediante dos vías. Una de ellas es por la aplicación de Movistar+, que está disponible para dispositivos como móviles, ordenadores, tablets o smarts TVs. La otra es la aplicación de pago Tennis TV, que hay que recordar que emite todos los torneos de este deporte salvo los Grand Slam, por lo que el Masters 1.000 de Miami 2024 es retransmitido por esta plataforma. Por otro lado, en la web de OKDIARIO encontrarás la mejor información diaria de lo que ocurra en Florida, como las crónicas de los partidos de Alcaraz, las reacciones que lleguen desde el Hard Rock Stadium o la narración en directo juego a juego de los encuentros más importantes del murciano.