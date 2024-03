La gran oportunidad de Carlos Alcaraz: ¿Qué debe hacer para quitarle el número uno a Djokovic?

Ganar el Masters 1000 de Indian Wells cambia por completo la esfera de objetivos de Carlos Alcaraz en esta primera mitad de 2024. El tenista español había comenzado el año sumido en un mar de dudas y con un rendimiento por debajo de lo esperado, pero vencer en uno de los grandes torneos de la temporada, donde además defendía título, le lleva incluso a volver a soñar en arrebatar a corto plazo el número uno del ranking ATP a Novak Djokovic.

Más que un sueño, el número uno vuelve a ser un objetivo para Carlos Alcaraz, y puede estar en su mano de cara a la temporada de tierra batida. En este aspecto, la situación era límite, ya que una derrota en Indian Wells no sólo le hubiera alejado en demasía de Djokovic, si no que también garantizaba la pérdida del número dos del mundo en favor de un Jannik Sinner al que, sin embargo, venció en semifinales con una magistral lección de táctica, mentalidad y, por supuesto, talento.

Alcaraz se lleva los 1.000 puntos del Masters 1000 de Indian Wells y no pierde ni uno con respecto a la edición de 2023, en la que se proclamó campeón. Y ahora, por consiguiente, comienza su tramo de ascenso, que puede llegar a elevarle al número uno del mundo si, como en el desierto de California, alcanza la perfección aunada en tenis y resultados.

Miami, opción para acercarse al uno

Carlos Alcaraz aparece desde este lunes con 8.805 puntos ATP, mientras que Novak Djokovic tiene aún 9.725, sumados los 50 de su derrota en tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells. La distancia es si cabe mayor a hace dos semanas, pero en el Masters 1000 de Miami está una de las claves por las que Alcaraz tiene la oportunidad de acabar arrebatándole a Djokovic el uno.

El tenista serbio renunció en los últimos días a participar en el Masters 1000 de Miami, debido a no encontrarse cómodo en estas alturas de la temporada. Djokovic prioriza una buena preparación para la temporada de tierra y es algo a priori inteligente, ya que no defiende puntos en Miami, donde como en Indian Wells, no pudo jugar en 2023 debido a su condición de no vacunado contra el Covid-19. Sin embargo, esta decisión, al mismo tiempo, pone en riesgo su colchón como número uno de la ATP.

Las cuentas de Alcaraz para volver al número uno

Y es que Carlos Alcaraz, a quien aventaja en 920 puntos, sí participará en el Miami Open, torneo que ya sabe lo que es ganar –en 2022– y al que llega como gran favorito de cara a la edición de 2024. Carlitos llegó a semifinales en 2023 y por ello defiende 360 puntos en los próximos días. En caso de alcanzar la final, que supone 650 puntos o ganar el Masters 1000 de Miami, el tenista español se acercaría peligrosamente en el ranking a un Djokovic, que, eso sí, mantiene a salvo en número uno al menos unas semanas, pase lo que pase.

Todo cambiaría, sin embargo, en la temporada de tierra batida, y concretamente en el primero de los grandes torneos en arcilla en esta temporada. El Masters 1000 de Montecarlo puede dictar sentencia en lo que se refiere a un cambio de número uno, ya que Carlos Alcaraz, con un tenis dominante en esta superficie, no jugó el torneo el año pasado y por ello puede sumar hasta 1.000 puntos, en caso de ganarlo. Dependiendo de sus resultados y de la labor de Djokovic en el Principado, podríamos estar ante el asalto al número uno de un Alcaraz que vuelve a soñar con subir, otra vez, a lo más alto del ranking ATP.

Así queda el ranking ATP tras Indian Wells