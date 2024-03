La inercia positiva que trae de Indian Wells provocó que el inicio del camino de Carlos Alcaraz en el Masters 1000 de Miami fuera implacable e inalcanzable para su rival en el debut. El tenista murciano se impuso en el duelo patrio de segunda ronda del torneo norteamericano a Roberto Carballés (6-2, 6-1), en un partido sin demasiada historia y en el que los acelerones constantes de Alcaraz le sirvieron para construir una victoria cómoda a la vez que se adapta a las condiciones, más rápidas, del Miami Open en comparación con la del anterior Masters 1000.

Alcaraz no dio opción a un Carballés que llegaba con una notable victoria en primera ronda ante Aleksandar Vukic en el bolsillo. El jugador granadino no fue rival para un Carlos que dominó a su antojo los intercambios e hizo buena la potencia de sus golpes, muy superior a la de su contrincante, especialista en tierra batida y que poco pudo hacer con la exhibición con la que tuvo que lidiar desde el otro lado de la pista.

Absolutamente centrado y confiado en su tenis, Carlos Alcaraz ganó de manera inmaculada, en apenas una hora y 21 minutos de encuentro, y se lanza a la tercera ronda, en la que tendrá como rival al ganador del partido que mide al veterano Gael Monfils y al australiano Jordan Thompson, verdugo de Rafa Nadal en Brisbane. A priori, este encuentro supondrá un pequeño salto de dificultad para el campeón de 2022, quien, sin embargo, volvió a demostrar que si está a tope, de poco importa el rival que tenga enfrente.

Era el primer partido oficial entre Carlos Alcaraz y Roberto Carballés, dos de los miembros de una Armada en horas bajas en cuanto a número de jugadores, si bien en Miami cuentan con el refuerzo del jovencísimo Martín Landaluce. Carballés, situado actualmente en el puesto 64 del ranking, parecía y acabó siendo un rival propicio para Alcaraz, debido a sus características, basadas en el volumen de juego y en escasos errores. Carlos, además de ser superior en potencia, podría adquirir ritmo de juego, algo siempre importante tras venir de otro torneo con condiciones diferentes.

Sin embargo, la adaptación de Alcaraz vino sola, tal y como demostró de inicio, con un break inaugural que comenzaba a marcar una diferencia que no haría si no aumentarse con el paso de los juegos. Salvo algún error no forzado, la labor de Carlos fue sobresaliente en el encuentro, al tiempo que Carballés intentaba forzar la máquina, obteniendo escaso premio tangible de su esfuerzo.

Human highlight reel 🎬@carlosalcaraz bringing 'em to their feet at #MiamiOpen yet again. pic.twitter.com/Gge1PkJTCN — Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2024

Alcaraz, rumbo a tercera ronda en Miami

Fueron varias las ocasiones en las que el punto se marchaba largo e igualado, hasta que una genialidad de Alcaraz marcaba la diferencia. Carballés se mantuvo animado y con una actitud digna de mención, pero ni Miami es el mejor torneo, por superficie, para sus cualidades, ni Alcaraz, en una buena versión, está en estos momentos a su alcance para competir de tú a tú.

Después del 6-2 del primer parcial, Alcaraz subió si cabe el ritmo en el segundo set, en el que también empezaría con un break a favor. Por el contrario, Carballés, aunque apretó siempre que pudo, no contaría con una sola pelota de break en todo el encuentro. Carlos también sacaba nota al saque, mientras que el porcentaje de primeros servicios de su rival le ponía las cosas fáciles para ir recogiendo premio y cerrar su pase a tercera ronda del Masters 1000 de Miami por un clarísimo 6-2, 6-1.