Alcaraz tumba a Medvedev y vuelve a reinar en el desierto de Indian Wells

El Masters 1000 de Indian Wells vuelve a repetir campeón después de varios años sin hacerlo. Carlos Alcaraz reina por segundo año consecutivo en el desierto californiano y levanta su primer título en ocho meses tras ajusticiar a Daniil Medvedev (7-6, 6-1) en una final que contó con su epílogo competitivo en el tie break del primer set. Hasta entonces, todo muy igualado entre dos combatientes parejos. A partir de ahí, el show del niño prodigio del tenis, en su pista predilecta y el premio de revalidar el título en Indian Wells.

Un día después de derrotar a Jannik Sinner con una actuación portentosa, el show de Carlos Alcaraz se desató en un segundo set en el que pasó por encima de Daniil Medvedev, quien en el primero sí asustó y mucho al doble campeón en Indian Wells. El ruso, con su tenis heterodoxo, comenzó ganando y golpeando a un Alcaraz tenso, pero que se fue soltando con el paso de los minutos, los puntos y los juegos. Daniil no tenía uno de esos grandes días, si bien sí llegó a competir hasta el tie break del primer set, donde la determinación del genio de El Palmar marcó una mínima y clave diferencia.

Ya en el segundo, las prisas de Medvedev, enfadado por el detalle que le había dejado sin opciones en el primer parcial, le jugaron una mala pasada, y cuando quiso darse cuenta, Alcaraz ya se había marchado con un 3-0, break mediante. Tuvo un conato de exhibición de orgullo Daniil, pero su cabeza ya estaba pensando en Miami y no en Indian Wells, y error tras error, sólo pudo colaborar a la exhibición de Carlos Alcaraz poniendo la alfombra roja hacia el título del español, el decimotercero de su carrera, el quinto de Masters 1000 y el segundo en el desierto de Indian Wells.

Caprichos del destino, explicados desde el talento y el tesón de los protagonistas, la final del Masters 1000 de Indian Wells 2024 contaba con los mismos contendientes que la del año anterior, un 2023 en el que Carlos Alcaraz levantó el trofeo de campeón tras un inapelable triunfo (6-3, 6-2) ante Daniil Medvedev. Un año después, las cosas seguían igual y Alcaraz y Medvedev volverían a luchar buscando revalidar o la revancha en la gran final del torneo de Masters 1000.

Medvedev llegaba a la final con algunas dudas, fruto de su escaso descanso tras librar una dura batalla nocturna con Tommy Paul en semifinales, así como también al no verse cómodo en el escenario de Indian Wells, donde el viento y la lentitud teórica de la pista no termina de gustar al excéntrico ruso. Pese a todo, su condición de finalista intimidaba lo suficiente, hasta el punto de colocarle al nivel de un Carlos Alcaraz pletórico, que llegaba de tumbar a Zverev y a Sinner de manera consecutiva, asegurando el número dos del ranking y con la confianza a tope para sumar su segundo título en el Valle de Coachella.

El favoritismo, si bien ligero, estaba del lado de Alcaraz por lo sucedido un año atrás y porque su juego, como reconocía el propio Medvedev, es casi perfecto para el ecosistema de Indian Wells. Sin embargo, la figura de tapado estaba enfocada a propósito por parte de Daniil, quien, agazapado, asestó el primer golpe al encuentro, aprovechando la tensión de Carlitos.

Algo agarrotado y con muchos más fallos no forzados de los deseados, el talento murciano perdía su servicio de inicio y veía como Medvedev se adelantaba con un peligroso 3-0. Sin embargo, tal y como sucediera el sábado tras el 1-6 desfavorable ante Sinner, Alcaraz se mostró impertérrito ante el precipicio y, con un cable en forma de errores de su rival, igualó la contienda de inmediato.

Tennis of the HIGHEST Order ⚡ @carlosalcaraz with utter brilliance! #TennisParadise pic.twitter.com/b6amNJsahq

La paridad continuaría hasta el tramo decisivo del set, donde Alcaraz envidaría, pero Medvedev no se dejaba amedrentar. Así las cosas, debía ser el tie break, el gran juez del tenis profesional, el que desnivelara la balanza, y lo hizo en una muerte súbita de alternativas y decidida por un pequeño detalle. Lo que pudo ser una doble falta de Alcaraz con 5-5 acabó con un saque a la línea. En el siguiente punto, el murciano abrochaba el primer set y, aunque no lo sabía aún, la práctica totalidad de su triunfo en la final.

La versión de Alcaraz se acercaba a sus máximos, al tiempo que Medvedev se quedaba estancado en lo sucedido en el tie-break. Un punto marcó la diferencia, dejando noqueado al ruso ante el púgil más temible del circuito ATP. Carlos sacó el drive a pasear y ajustició al ruso nada más empezar con un break que le hizo caer hasta ya no poder levantarse.

🙌 Thriving in Tennis Paradise 🙌@carlosalcaraz etches his name on another title at the @bnpparibasopen! pic.twitter.com/F0j2JLbecb

— Tennis TV (@TennisTV) March 17, 2024