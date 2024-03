Carlos Alcaraz revela la mayor lección de su carrera: «Si crees en ti mismo todo puede cambiar»

Carlos Alcaraz revalidó su título en el Masters 1.000 de Indian Wells al derrotar en dos sets a Daniil Medvedev (7-6 y 6-1). Después de su primera crisis como crack mundial del tenis y 245 días sin levantar un título, el murciano puso fin a la sequía y se llevó un nuevo triunfo importante en su carrera.

Tras esta gran victoria, Alcaraz no pudo ocultar su felicidad por conquistar el primer Masters 1.000 del año: «Estoy muy feliz de haber mostrado un tenis realmente bueno en este torneo, que es un lugar realmente especial para mí, así que muy feliz de poder defender el título aquí en Indian Wells».

El de El Palmar explicó la lección que se lleva tras ganar en el torneo estadounidense. «No importa qué problemas tengas, si crees en ti mismo, tienes un muy buen equipo a tu alrededor, trabajas duro y todo puede cambiar», comentó un Carlos Alcaraz que reconoció que es «difícil expresar con palabras» lo que pasó en estos últimos meses «realmente difíciles».

«Digamos que los últimos dos meses me costó encontrarme, no disfruté, digamos, de pisar la pista. No estuve en la pista los últimos dos, tres meses, así que fue difícil para mí», comentó sobre su falta de títulos durante 245 días. El último fue Wimbledon en el verano de 2023.

Este triunfo en Indian Well supone además para el ranking ATP que Alcaraz se lleva los 1.000 puntos de este Masters 1.000 y no pierde ni uno con respecto a la edición de 2023, en la que se proclamó campeón. Desde que conquistara en Wimbledon el mayor título de su carrera deportiva, con permiso del US Open 2022, Carlos Alcaraz se había quedado vacío de victorias en lo que a torneos se refiere.

Carlos Alcaraz pasó por un mal momento

«Superé muchos problemas mentales, muchos problemas físicos, fue tan especial por eso. No se trata de que no haya ganado un torneo desde Wimbledon, eso a mí no me importa. Se trata de los sentimientos, si gano torneos o no, no me importa, se trata de disfrutar jugando al tenis, de una vez que entro a la cancha, poner mi tenis, es lo único que importa», relató Carlos Alcaraz tras ganar el torneo.

No ocultó el tenista español que vivió «un período realmente difícil después de Wimbledon». «No pude encontrar mi estilo, mi juego», explicó para también desvelar que «me costaba disfrutar en la pista y mi familia, mi equipo, gente cercana me decía eso, que ya no sonreía tanto como antes», añadió Alcaraz.

Ahora toca ir a Miami, donde se disputará otro Masters 1000 de Miami, torneo en el que no ganó el año pasado, pero donde ya es el máximo favorito a hacerse con el triunfo toda vez que Novak Djokovic, número 1 del ranking ATP, no estará presente.

A la caza del número uno

Carlos Alcaraz tiene desde este lunes con 8.805 puntos ATP mientras que el serbio tiene aún 9.725, sumados los 50 de su derrota en tercera ronda del Masters 1000 de Indian Wells. La distancia es si cabe mayor a hace dos semanas, pero en el Masters 1000 de Miami está una de las claves por las que Alcaraz tiene la oportunidad de acabar arrebatándole a Djokovic el número uno.