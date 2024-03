Carlos Alcaraz se confirma como la bestia negra de los tenistas españoles

Carlos Alcaraz comenzó su andadura en el Masters 1000 de Miami sumando sensaciones positivas a las ya acumuladas durante las semanas anteriores en Indian Wells. De nuevo como el tenista más temido del circuito, Alcaraz superó con suma facilidad a Roberto Carballés, quien no pudo hacer nada para frenar el vendaval de tenis de Carlitos en el duelo fratricida de la jornada en el Miami Open y se suma a la lista de víctimas de la Armada española, que con el número dos del ranking ATP tiene al enemigo en casa.

Con el triunfo ante Carballés en segunda ronda del Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz ya suma un récord de 17 victorias ante tenistas españoles, en cuadro final de torneos ATP. Por el contrario, el murciano sólo suma tres derrotas, dos de ellas frente a Rafa Nadal, el mejor jugador nacional de todos los tiempos, y otra frente a Jaume Munar, cuando aún no había alcanzado la mayoría de edad.

Además, los tropiezos de Alcaraz se encuentran en la lejanía, toda vez que ante Roberto Carballés consiguió cerrar el círculo y sumar diez victorias consecutivas en duelos directos ante jugadores españoles. En este tiempo, ni Bautista, ni Carreño, ni Davidovich, ni el propio Rafa Nadal han conseguido frenar el juego de Carlos, un muro para sus compatriotas desde el año 2022.

Fue precisamente en las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2022 cuando se vio la última derrota oficial de Carlos Alcaraz ante un jugador de su propia nacionalidad. Fue –quien si no– Rafa Nadal quien frenaba a un Alcaraz de apenas 18 años en un encuentro épico, decidido en tres sets y en el que el veterano consiguió superar su dolencia en las costillas para derrotar, por el momento por última vez, a un Carlitos que luchó hasta el final pero acabó claudicando por 6-4, 4-6, 6-3.

The last hour of Nadal vs Alcaraz was UNREAL! 🥵 #IndianWells pic.twitter.com/bOQwDetSSz

Desde ahí, 10 triunfos consecutivos, en los que sólo ha perdido sets en dos ocasiones, frente a Nadal en el Mutua Madrid Open 2022 –6-2, 1-6, 6-3– y ante Albert Ramos en segunda ronda de Roland Garros ese mismo año –6-1, 6-7, 5-7, 7-6, 6-1–. El resto, victorias más o menos cómodas que demuestran la predilección que tiene Alcaraz por los jugadores nacidos en España y, desde el prisma opuesto, el temor que debe sufrir cualquier tenista patrio si ve a su número uno en el horizonte en un cuadro final.

En la rueda de prensa posterior a su victoria ante Roberto Carballés, fue el propio Carlos Alcaraz el que trató de explicar la diferencia de su juego con el prototipo de tenista español, al que siempre se ha asociado al tenis de mayor control y especialidad en tierra batida, por encima de otras superficies.

Double sun dreamin' 🔥

Indian Wells winner @carlosalcaraz flies out of the gates at #MiamiOpen with a 6-2 6-1 win over Roberto Carballes Baena. pic.twitter.com/AJhCoD3vTn

— Tennis TV (@TennisTV) March 24, 2024