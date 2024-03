Entradas Mutua Madrid Open tenis 2024: precio y dónde comprarlas

El Mutua Madrid Open es uno de los principales torneos de tenis que hay en el calendario profesional en una temporada. La cita, mixta y por tanto, válida para competiciones ATP –Masters 1000 de Madrid– y WTA –WTA 1000 de Madrid– se celebra un año más en la Caja Mágica de la capital de España y representa uno de los grandes eventos de ocio de la primavera madrileña, por lo que dónde comprar entradas para el Madrid Open de Tenis se convierte en una de las preguntas más relevantes con el paso de los meses.

La edición de 2024 del Mutua Madrid Open contará con el aliciente de volver a ver sobre la pista a Rafa Nadal, siempre que no medie lesión del jugador balear o cualquier otro imprevisto en las semanas previas de torneo. Nadal podría retirarse esta temporada y por ello, quiere disputar las principales citas, al menos del calendario de tierra. Le veremos en Montecarlo, en el Godó de Barcelona, y en Roland Garros, pero también en Madrid.

Nadal, campeón en cinco ocasiones en el Masters 1000 de Madrid, cuatro sobre tierra batida y una, en 2005, en pista dura indoor, no pudo disputar por lesión la edición de 2023 y sí estuvo, aunque mermado y corto de forma tras otra dolencia, en 2022. Por ello, verle, y si puede ser en un estado físico óptimo, vale por sí mismo para comprar una entrada para el Mutua Madrid Open 2024.

Junto a Rafa Nadal hay otros dos cabezas de cartel en el Mutua Madrid Open, ambos en competición masculina. Carlos Alcaraz es la otra gran apuesta del tenis español y buscará lo que nadie ha hecho hasta la fecha en la Caja Mágica, que es completar el triplete de títulos consecutivos, tras los logrados en 2022 y 2023. Su máximo rival en competición será Novak Djokovic, número uno del ranking ATP y que también regresa a Madrid para intentar llevarse el trofeo de campeón.

2024 da la bienvenida a la 22ª edición del Mutua Madrid Open, una de las más esperadas por la presencia de Carlos Alcaraz, Rafa Nadal y Novak Djokovic, entre otros tenistas, y las entradas se pueden adquirir tanto en taquilla, de manera presencial, en los días previos al comienzo del torneo celebrado en la Caja Mágica, como en la página web oficial del torneo (www.mutuamadridopen.com).

