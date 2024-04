Rafa Nadal: «Me sorprendería ganar mañana a Lehecka»

Rafa Nadal mostró sus impresiones al término del partido de tercera ronda del Mutua Madrid Open, en el que superó, con sufrimiento, a Pedro Cachín. El tenista balear quiso dar valor a la duración de los partidos que está jugando, sin aparentes molestias físicas, y a la emoción de jugar en Madrid los últimos partidos de su carrera deportiva en lo que respecta a este torneo. Además, preguntado por el Bayern-Real Madrid con el que podría coincidir su partido del martes ante Lehecka, Nadal dijo no creer que vayan a colocarle en horario nocturno, aunque finalmente supo que sí jugaría a partir de las 22:00 horas.

«Sí. Es verdad que el primer set él empezó con un poquito de tensión. La pelota no le estaba avanzando y yo jugaba cómodo, en el segundo me he vuelto previsible. No conseguía sacarle de posición. Lo que yo sentía en el primer set él lo sentía en el segundo. En el tercero he cambiado al paralelo y al entrar y salir. Es mucho tiempo sin competir y me cuesta», comentó Nadal a pie de pista, dando algunas claves de su victoria y de la complicación que encontró durante el partido ante Cachín.

«Vamos a ver cómo nos levantamos mañana. Ojalá que bien. Estoy disfrutando muchísimo de jugar aquí, no puedo pedir más. Todos estos minutos en pista que voy acumulando tienen mucho valor. Mañana tengo una nueva oportunidad y eso es lo más importante», añadía Nadal al público de Madrid, siempre agradecido a su ídolo.

Jugar un partido de tres horas a alta intensidad y no percibir molestias es, a estas alturas, lo más importante para Rafael Nadal. «No siento que me haya hecho daño y eso es lo más importante. Físicamente hay que mejorar en muchos aspectos, pero he aguantado, así que bien», comentó, ya en rueda de prensa, el balear.

El horario nocturno para Rafa Nadal

Una de las polémicas llega a la hora de posicionar el horario de su partido de octavos ante Lehecka. Nadal siempre prefiere jugar de día, pero tendrá que hacerlo en el último turno de la noche, perdiéndose incluso el Bayern-Real Madrid, que coincide en horario. «Me parece bien, desgraciadamente es una hora que no es la que me habría gustado, pero dadas las circunstancias de hoy, lo más prudente es jugar a esa hora en vez de a las 16:00. Había dos opciones, el torneo ha elegido esa, y yo estoy de acuerdo», comunicaba Rafa, que minutos antes, en pista había dicho no creer que su partido fuera a ser a esa hora.

Los beneficios de disputar el choque ante Lehecka a partir de las 22:00 se encuentran, principalmente, en el descanso para Nadal. «Jugando por la noche, tengo más horas para dormir, para trabajar mañana. Es un poco incógnita, hace mucho que no juego tres horas», analizaba ante los medios Rafael.

Nadal, sin presión y sin lesión

A Nadal, pese a su historia en tierra batida, le sorprendería ganar a Jiri Lehecka, número 30 del ranking ATP, en el encuentro del martes en octavos de final de Madrid. «Sí, más después del partido de hoy. Juego contra un jugador de muy alto nivel, tiene un saque muy potente y golpes desde fuera de la pista. Alex quizá está en un ranking superior que Lehecka, pero su calidad de bola es otro paso, con lo cual veremos. Ganar hoy no me ha sorprendido tanto, ganar mañana creo que sería un paso más. Para mí, competir ya significa mucho. Si mañana estoy competitivo, es un éxito», completó, para terminar con un nuevo análisis de su físico.

«Es positivo, ahora no siento que algo vaya mal en mi cuerpo. Pero tengo que esperar a mañana. En Brisbane, después del partido con Thompson sentí algo ahí, pero tenía la fe de que no pasaba nada malo. Pero sí que pasaba, al día siguiente mis sensaciones no eran las que pensaba que podían ser y tuve que pasar por todo el proceso. No tengo esa sensación negativa ahora, pero nadie sabe qué puede pasar por la noche y cómo me despierto. No lo digo porque me quiera proteger, lo digo con el corazón y con los sentimientos que tengo ahora», zanjaba Nadal, que cierra, por unas horas, la persiana competitiva en el Masters 1000 de Madrid.