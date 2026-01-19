Endrick deja a Francia boquiabierta: así fue su exhibición en su primer partido de liga con el Lyon

Endrick ya es el MVP del Olympique de Lyon. El delantero, cedido en el conjunto francés por el Real Madrid, fue el jugador más destacado en su estreno en la Ligue 1. El brasileño contribuyó con una asistencia al triunfo por 2-1 del Olympique de Lyon ante el Brest, lo que le hizo merecedor del premio al mejor jugador del encuentro. En dos partidos con su nuevo equipo, Endrick suma un gol y una asistencia.

Hasta el momento, el joven jugador carioca de 19 años ha caído de pie en Francia. Su debut en el campeonato liguero estuvo a la altura de las expectativas. Pese a partir como delantero centro en el once del técnico Paulo Fonseca, Endrick percutió durante buena parte del encuentro desde el flanco derecho del ataque. Nueve regates exitosos, varios detalles de calidad -como un pase con el exterior y dos taconazos- y una asistencia para el segundo tanto, obra de su compatriota Abner Vinicius, fueron su carta de presentación en la Ligue 1.

Endrick’s Ligue 1 debut. Enjoy. 🇧🇷 pic.twitter.com/4VEuITP7Bv — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) January 18, 2026

Endrick dio muestras de su calidad y potencia a campo abierto, donde más lucen sus virtudes. También se quedó cerca de volver a anotar, como ya hizo en su debut en Copa ante el Lille. El brasileño robó el balón a un defensor, se plantó ante el portero rival y optó por una vaselina para superar la salida. Coudert evitó el tanto con una mano providencial, al igual que unos minutos después; cuando detuvo abajo un potente disparo de Endrick desde la frontal del área. El futbolista cedido por el Real Madrid intentó un total de cuatro remates en 89 minutos de juego.

Una actuación que se ganó los aplausos de su ex compañero en el Real Madrid Vinicius Junior. El ‘7’ madridista compartió en su cuenta de Instagram la publicación de Endrick con el MVP del partido ante el Brest, a la que acompañó con emoticones de corazones.

Endrick y su camino hacia la Europa League

Con el reciente triunfo ante el Brest, el Olympique de Lyon se sitúa en cuarta posición en la tabla de la Ligue 1. Una plaza que da acceso a la fase previa de la próxima Champions League. Sin embargo, el gran objetivo del conjunto galo en la presente campaña es la Europa League. El equipo que dirige Paulo Fonseca marcha en primera posición en la fase de liga de la competición continental a falta de dos jornadas. La llegada de Endrick puede suponer un impulso en busca del título, por el que compiten equipos como Aston Villa, Betis, Oporto o Roma; entre otros.

Este jueves, 22 de enero, el Olympique de Lyon visita al Young Boys suizo en la séptima jornada de la fase de liga. Un triunfo dejaría sellada su clasificación a octavos de final, evitando disputar la ronda previa de dieciseisavos. Este duelo ante el Young Boys supondrá el estreno de Endrick en la Europa League. La pasada campaña, con la camiseta del Real Madrid, fue capaz de marcar en su primer partido en Champions; ante el Stuttgart. Un tanto con el que se convirtió en el goleador madridista más joven en esta competición.