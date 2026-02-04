Endrick sigue a lo suyo en el Olympique de Lyon: golazo para meterlo en cuartos de la Copa de Francia

Totalmente desatado. Así está Endrick en el Olympique de Lyon, donde no ha parado de marcar desde su llegada al club. Quería los minutos que no tenía en Madrid y no sólo los está encontrando, sino que los está aprovechando al máximo. Nuevo gol del brasileño –golazo– para meter a su equipo en cuartos de la Copa de Francia. Esta vez, la víctima fue el Stade Lavallois, de la Ligue 2, aunque antes ya han comprobado su efectividad el Metz –al que le hizo un hat-trick en Liga– y el Lille en su debut como jugador del conjunto galo.

El gol de Endrick ante el Lavallois ha sido una locura. El ariete del Real Madrid, cedido en el Olympique de Lyon hasta final de temporada, caza el balón en tres cuartos, punteándolo para zafarse de un rival y lanza un misil desde la frontal imparable para el portero. Era el minuto 80 de juego y Endrick ponía el 1-0, mientras que en el descuento llegaba el 2-0 definitivo, en propia puerta.

«Los que conocen el fútbol saben que mi puesto no está en la derecha, soy un ‘9’», decía hace unos días Endrick. Aunque apuntaba también que si su entrenador le pedía jugar en esa banda, haría «todo para ayudar al equipo». Aunque, de momento, en Lyon no parece que estén disgustados con su posición en el terreno de juego.

En apenas cinco partidos ha dejado claro que tiene que ser delantero centro, argumentándolo a base de goles. Cinco en cinco partidos disputados suma el brasileño, que tiene el objetivo de sobresalir –y de momento lo está haciendo– en el Parc OL. A esos tantos se suma una asistencia, sin contar que de momento no ha podido debutar en Europa League al no estar inscrito, pero que tras esta fase de liga podrá estrenarse también en competición continental.

Por el momento, en Copa de Francia ha disputado dos partidos, con un rendimiento que no ha podido ser mejor. Ante el Lille, en su debut como jugador del conjunto lionés, le dio la victoria con un golazo para clasificarles a octavos. En esa ronda, ante el Lavallois de Segunda División, Endrick ha vuelto a ser determinante.