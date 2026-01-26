Endrick, explosión descontrolada y un ambicioso reto en el Lyon

La explosión de Endrick en el Olympique de Lyon ha sido totalmente descontrolada. Ni el más optimista en el Real Madrid se esperaba los registros que está logrando el brasileño en sus primeras actuaciones con el equipo francés. El delantero, cedido por el club blanco, firmó un hat-trick en su tercer partido en Francia el pasado domingo y demostró que es uno de los préstamos que más eficaz está resultando.

Endrick se ha adaptado a velocidad de crucero a su destino provisional (seis meses), siendo el jugador cedido por parte del Real Madrid que más rápido lo ha hecho en los últimos años. Su llegada al Lyon ha sido acción-reacción y en sólo tres partidos ya suma cuatro goles (tres en la Ligue 1 y otro en la Copa de Francia), una asistencia y un MVP.

Sus tres dianas contra el Metz, además, abren un horizonte ambicioso para Endrick, que podría proponerse el reto de acabar proclamándose el máximo goleador de la liga francesa en sólo 19 jornadas, es decir, la segunda vuelta y un partido más. A día de hoy está a nueve tantos de quien encabeza la tabla de artilleros, Mason Greenwood, con 12 en el Olympique de Marsella.

Desde Mariano Díaz, también cedido por el Real Madrid, no se veía una irrupción así en el Lyon. Y menos por alguien ‘de paso’. Un auténtico bálsamo para un club que venía de un año dramático en el que descendió administrativamente a segunda división y tuvo que ser rescatado. Ahora incluso asoma la cabeza entre los cuatro primeros y con 36 puntos está a nueve del líder, el PSG.

Endrick encuentra la felicidad

«Estoy muy feliz. Es mi primer hat-trick y lo voy a recordar toda mi vida. El equipo hizo un partidazo. Gracias a mis compañeros y al entrenador. Hay que seguir así», confesó Endrick tras su partidazo en el Groupama Stadium de Lyon, mientras que su entrenador, Paulo Fonseca, ya se deshace en elogios hacia el brasileño: «Es un jugador diferente y lo necesitábamos».

A sus 19 años, Endrick se convirtió el pasado domingo en el cuarto jugador más joven de la historia en marcar tres goles en un partido de la Ligue 1 en el siglo XXI. Antes lo hicieron Jéremy Menez (17 años y 260 días), su compañero en el Real Madrid, Kylian Mbappé (18 años y 53 días) y Ousmane Dembélé (18 años y 296 días). Este último es Balón de Oro.

La machada no acaba ahí, pues también es el primer brasileño más joven en hacer un triple en un mismo encuentro de las cinco grandes ligas desde que lo hiciera Ronaldo Nazario en la temporada 1997-98 con el Inter de Milán.