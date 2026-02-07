Endrick vive su primera injusticia en Francia: expulsado tras tropezarse con un rival

Endrick vivió su primera injusticia en Francia tras ser expulsado en la jornada 21 de la Ligue 1 contra el Nantes tras tropezarse con un rival. El jugador brasileño, cedido por el Real Madrid, vio su primera roja directa desde que llegó al Olympique de Lyon después de grandes actuaciones goleadoras en las últimas semanas.

El partido de Endrick en casa del Nantes con la camiseta del Lyon no empezó con buen pie. Vio una amarilla nada más comenzar el choque, en el minuto 2, que le condicionó. Poco después, en el 25, su equipo marcó el primero del partido, obra de Sulc.

Pero lo peor para Endrick desde que llegó a Francia cedido por el Real Madrid le llegó en el minuto 61 de partido. El atacante brasileño le dejó la pierna atrás a Tabibou, jugador rival, tras un tropiezo después de que la pelota ya hubiese salido fuera del terreno de juego. Le había encarado y, en el lance, le dio por detrás. Totalmente accidental.

El colegiado le mostró la segunda amarilla y lo expulsó. Tras revisar el VAR, le mostró la roja directa que mandó directamente a Endrick a vestuarios y dejó al Lyon con un jugador menos con media hora de juego por delante.