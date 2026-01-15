La felicidad de Brahim con Marruecos mientras el Madrid se hundía en Copa

Mientras el Real Madrid firmaba un fracaso en forma de derrota en Albacete, un miembro de la plantilla merengue vivía un momento de felicidad. A las 21:00 horas de la España peninsular comenzó a rodar el balón en el Carlos Belmonte, en un partido que suponía el estreno de Álvaro Arbeloa en el banquillo del primer equipo. Al mismo tiempo, a 730 kilómetros de distancia, Brahim Díaz se jugaba la clasificación a la final de la Copa África con Marruecos. A diferencia del resto de sus compañeros, el futbolista del Real Madrid sí tuvo motivos para sonreír.

La selección marroquí se impuso en la tanda de penaltis ante su público tras empatar sin goles ante Nigeria en los 120 minutos de juego. Brahim llegaba al duelo de semifinales como máximo goleador de la competición y referente del equipo junto al ex madridista Achraf Hakimi. El atacante del Real Madrid venía de decidir las eliminatorias, con tantos en octavos y cuartos de final. En esta ocasión, el protagonismo recayó en las manos de Bono, que detuvo los lanzamientos de Chukwueze y Onyemaechi en la tanda. Entre los lanzadores marroquís no estuvo un Brahim Díaz que fue sustituido en la segunda parte de la prórroga.

Marruecos se medirá en la final a Senegal este domingo (20:00 horas). El Stade Prince Moullay Abdallah de Rabat será el escenario de un encuentro en el que la selección anfitriona buscará su segundo título en la Copa África ante los Leones de la Teranga, campeones en la edición de 2021. Por tanto, Brahim se perderá el partido de Liga del sábado, en el que el Real Madrid recibe al Levante en el Santiago Bernabéu. Lo más probable es que también se ausente del duelo de Champions League ante el Mónaco, también en casa, del martes 20 de diciembre.

Quand Brahim Díaz et Bounou se montrent du respect, des deux côtés. 😍 🇲🇦❤️ pic.twitter.com/CJABjJoFo7 — FRMF Xtra (@FRMFXtra) January 15, 2026

Brahim se reivindica en la Copa África

La vigente edición de la Copa África se ha convertido en la de la reivindicación de Brahim Díaz. El atacante del Real Madrid sólo ha sido titular en cuatro partidos en la presente campaña, sumando un total de 484 minutos. Su papel en el conjunto blanco contrasta con su importancia en la selección marroquí. Brahim se ha convertido en uno de los líderes, tanto en lo futbolístico como en lo mediático, del combinado nacional más en forma del continente africano.

La Copa África está siendo el torneo de su confirmación total como líder en ataque de Marruecos. Con cinco tantos, es el máximo goleador en solitario de la competición. Salvo sorpresa, ostentará esta condición tras el último encuentro y tiene muchas papeletas para ser el MVP de la Copa África si su selección se impone en la final. El hispano-marroquí se marchó al torneo el pasado mes de diciembre, con Xabi Alonso en el banquillo. A su regreso, tendrá la oportunidad de empezar de cero con Álvaro Arbeloa al mando de las operaciones.