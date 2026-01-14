La Marruecos de Brahim se mete en la final de la Copa África con un Bono estelar en los penaltis

Marruecos jugará el domingo la gran final de la Copa de África que organiza, gracias a un estelar Bono, que apareció en la tanda de penaltis para dejar claro que su selección no son sólo Brahim Díaz y Achraf Hakimi. Los anfitriones del campeonato no fueron capaces de ver puerta ante Nigeria, empatando a cero y llevando el partido a la prórroga y, después, a la tanda de penaltis. Allí se enfrentarán el próximo domingo a las 20:00 horas a Senegal, que alcanzó la final eliminando a Egipto por 1-0, gracias a un tanto de su estrella Mané.
