Piqué se mete con Arbeloa tras la eliminación de Copa del Madrid: «Buen debut…»

La estrepitosa eliminación del Real Madrid ante el Albacete en Copa ha sido un cataclismo que han usado para hacer daño al recién llegado Álvaro Arbeloa. El nuevo entrenador, que apenas llevaba unas horas al frente del equipo, vivió su primer infierno al frente del equipo cayendo ante un rival de Segunda División. Una imagen que, lejos de desmarcarle entre los culpables de la debacle, usó Gerard Piqué para burlarse otra vez de él.

A pesar de que ambos compartieron vestuario muchos años en la selección española, la relación entre ambos siempre ha sido tensa. Esta vez, el catalán no pudo resistir el momento para ponerse los focos y buscar protagonismo en redes sociales: «Buen debut 3-2 acaba de poner Gerard Piqué Bernabeu», comentó el streamer Spursito después de que el Piqué comentase durante la retransmisión de un partido de la Kings League.

Piqué y Arbeloa, una relación rota desde hace una década

Una frase que reaviva la obsesión del ex jugador con el Real Madrid a pesar de que no esté en activo. A pesar de su retirada, Gerard nunca ha dejado de bromear cada vez que ha caído su eterno rival. Además, el hecho de que sea con Arbeloa al frente hace recordar aquella etapa en la que le faltó al respeto después de llamarle «cono» en zona mixta utilizando un desagradable juego de palabras delante de todos los medios: «Arbeloa se autoproclama amigo mío pero solo es un conocido, cono… cido», dijo allá por 2015.

Un dardo que Álvaro respondió señalando su necesidad de hablar del conjunto blanco: «Conozco a su familia y el respeto que él no tiene por la mía lo tengo yo a la suya. Mucha gente me decía que tenía que contestarle, pero lo medité mucho. Acostumbras a calentarte y responder a la primera, pero te das cuenta de que es mejor enfriar la situación y no decir ciertas cosas. A Piqué algún día lo veré en el club de la comedia hablando sobre el Madrid», respondió.