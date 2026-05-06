Javi Poves y la increíble forma de la que se ha conseguido librar de una sanción de ocho partidos

Javi Poves sigue dando que hablar, aunque esta vez no haya sido de manera directa por sus declaraciones. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha anulado una sanción de ocho partidos y multa de 1.800 euros al presidente del CD Colonia Moscardó tras estimar el recurso contra una resolución del Comité de Apelación de la RFEF, en la que se le castigó por atacar verbalmente al colectivo arbitral y al CTA en una rueda de prensa. El motivo ha sido un error a la hora de proceder a la sanción, ya que se castigó a Javi Poves como entrenador del club cuando ya no ejercía como tal.

El procedimiento disciplinario contra el polémico presidente del club madrileño se inició por sus palabras tras la derrota por 1-5 que sufrió el Moscardó a manos del CD Quintanar del Rey en diciembre del pasado año. Poves explotó en rueda de prensa contra los colegiados en un encuentro en el que sufrió una expulsión con empate a uno en el marcador. Después de insinuar que el trío arbitral tenía relación con las apuestas, el ex futbolista señaló directamente al Comité Técnico de Árbitros. «Me voy a alejar del fútbol porque siento absoluta repugnancia por el CTA y por la gran mayoría de árbitros», sentenció.

Estas palabras le llevaron a la apertura de expediente por parte de la RFEF. El proceso concluyó el 12 de febrero con una sanción de ocho partidos y multa de 1.800 euros. Javi Poves elevó un recurso al TAD, en el que alegó que no tenía la condición de entrenador ni licencia federativa a estos efectos en el momento que se hizo pública la resolución. De hecho, Poves se saltó la sanción que ahora ha sido anulada cuando, en febrero, se enfrentó a los árbitros y a varios jugadores del Rayo Majadahonda después de un partido. «¡Avísame y te doy el triple para que me pites igual, que te entierro en dinero!», le espetó al colegiado en el vestuario arbitral.

La Federación también le castigó entonces, esta vez con dos años de inhabilitación y multa de 3.500 euros por quebrantar una sanción previa. El resultado fue el mismo, ya que fue anulada al considera el TAD que la RFEF actuó de forma incorrecta al resolver el recurso en segunda instancia. Apenas un mes después de esta resolución, el Tribunal Administrativo del Deporte ha vuelto a dar la razón a Javi Poves.

Buenas noticias para Poves tras el descenso del Moscardó

La resolución que ha adelantado el medio Iusport sanciona al presidente del CD Colonia Moscardó como entrenador permitió imponerle una suspensión de partidos que no se correspondía con su condición de directivo. Ahora, la figura más polémica y mediática del fútbol modesto afronta un nuevo reto: levantar al Moscardó después de su reciente descenso a Tercera RFEF, a la que ha caído dos años después de su ascenso de categoría.