La Guardia Civil ha encontrado esta mañana el cuerpo sin vida de una anciana de 80 años en el interior de su vivienda situada en Galapagar (Madrid), como resultado de múltiples traumatismos. Las primeras investigaciones policiales apuntan a que el motivo del crimen habría sido un intento de robo.

La anciana fallecida es Elia, familiar vinculada a la famosa mercería ‘Pontejos’, situada en el centro de Madrid. Este histórico establecimiento está abierto desde 1913 y actualmente es gestionado por los sucesores de la familia del fundador.

Elia no solo contaba con propiedades en la zona residencial de La Navata en Galapagar; también sería propietaria de varias propiedades en la capital. Según ha podido conocer este periódico, la fallecida tenía este miércoles un juicio con los okupas de una de sus viviendas.

Tal y como ha podido comprobar OKDIARIO, el repunte de robos en la zona preocupa de forma notable a sus vecinos, más después del crimen. Esteban, inquilino y vecino de la mujer asesinada, ha explicado que los robos no son una novedad: «A mí en un año me han entrado en la finca cuatro veces para robarme. No llegaron a entrar en la vivienda, pero sí me robaron en un almacén que hay en el jardín». Y añade: «Mi mujer y yo tenemos miedo».

Asesinada en su vivienda

Según ha conocido este periódico, la anciana vivía en una finca de 10 hectáreas, las cuales estaban divididas en varias parcelas. Cada fragmento contaba con una vivienda propia y estaban subarrendadas. Esteban y su mujer, llevan viviendo en la finca de Elia desde hace seis años. «No teníamos una relación de amistad, pero nos veíamos mucho y hablábamos por teléfono», explica Esteban.

Este inquilino se enteró del fallecimiento de su vecina y arrendataria la misma mañana del crimen cuando vio las ambulancias y a la Policía Local que se trasladó hasta el lugar del crimen tras alertar a los Servicios de Emergencia. OKDIARIO también ha hablado con el hijo de una de las mejores amigas de la fallecida, quien ha explicado que era una «mujer sencilla y que no llevaba una vida ostentosa, ni mostraba vivir con grandes lujos».