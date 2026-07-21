España le mete un gol a Marruecos por la final del Mundial 2030: «Será muy difícil que alguien le diga no a la campeona del mundo»

España no sólo ganó un Mundial en Nueva Jersey. También dio un golpe encima de la mesa en los despachos de la FIFA. La segunda estrella bordada sobre el escudo de la selección española tiene una trascendencia que va mucho más allá del terreno de juego, ya que refuerza de manera decisiva la candidatura de nuestro país para albergar la gran final del Mundial 2030.

Si hasta hace apenas unos días Marruecos presionaba con fuerza para llevar el partido definitivo a Casablanca, el título conquistado frente a Argentina ha cambiado por completo el escenario. España acaba de marcar un gol que puede valer una final.

La pelea por albergar el encuentro más importante del campeonato llevaba meses librándose lejos de los focos. Marruecos había convertido el espectacular Estadio Hassan II de Casablanca, con una capacidad prevista para 115.000 espectadores, en su gran argumento para convencer a la FIFA. Sin embargo, el éxito deportivo de España ha alterado el equilibrio. Ser la vigente campeona del mundo masculina y, además, la campeona del mundo femenina coloca al fútbol español en una posición de enorme fortaleza institucional.

Rafael Louzán no escondió su optimismo tras levantar la Copa del Mundo. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol considera que el título «responde a cualquier duda» que pudiera existir sobre el peso de España dentro de la candidatura de 2030. Porque, más allá de las infraestructuras, resulta difícil imaginar que la FIFA decida privar al vigente campeón del mundo de organizar la gran final en su propia casa.

El Bernabéu toma ventaja

En este nuevo escenario, el Santiago Bernabéu emerge como el gran favorito para acoger la final del Mundial 2030. El estadio del Real Madrid cumple con todos los requisitos exigidos por la FIFA en capacidad, hospitalidad, palcos VIP y tecnología, además de representar uno de los recintos más modernos del planeta. La posibilidad de repetir una final mundialista en Madrid, 48 años después de la de 1982, gana cada vez más fuerza.

Por detrás aparece el nuevo Spotify Camp Nou. El coliseo azulgrana mantiene intactas sus opciones y cuenta con el argumento de un mayor aforo, un aspecto que podría ser determinante si la FIFA prioriza la capacidad sobre otros factores. Barcelona sigue muy viva en la carrera, aunque en estos momentos Madrid parece partir con una ligera ventaja.

Mucho más que una cuestión de estadios

La candidatura española también transmite un mensaje de seguridad y experiencia organizativa. Las celebraciones multitudinarias tras la conquista del Mundial, el respaldo masivo de la afición y la capacidad demostrada para organizar grandes acontecimientos deportivos consolidan la imagen de España como un valor seguro para la FIFA. Frente a ello, Marruecos ha encontrado algunas dificultades organizativas en competiciones recientes que han generado dudas en determinados sectores del organismo internacional.

Por eso, el triunfo de la selección española puede terminar teniendo un impacto histórico. La segunda estrella no sólo acredita a España como la mejor selección del planeta. También convierte al país en el gran favorito para acoger la final del Mundial 2030. El balón sigue en juego en los despachos, pero después de conquistar el mundo sobre el césped, España también ha dado un paso de gigante fuera de él.