Diego Solier: «Alvise es una mentira, nos engañó a Nora y a mí»

Diego Solier no puede ser más claro cuando se le pregunta por Alvise Pérez: «Para mí es una mentira». El eurodiputado valenciano, que abandonó una carrera en el sector tecnológico para embarcarse en el proyecto político de Se acabó la fiesta, confiesa en OKDIARIO el profundo engaño del que han sido víctimas tanto él como su compañera Nora Junco.

«Cuando tú no conoces a alguien, crees que lo que te está vendiendo por las redes sociales es eso», reflexiona Solier sobre cómo cayeron en la trampa. El ingeniero reconoce que tanto él como «muchísima gente» creyeron el discurso anticorrupción que Alvise proyectaba en internet: «Nos creíamos el ir contra la corrupción, el destapar casos de corrupción, nos creíamos que tenía un equipo invencible detrás».

La realidad resultó ser radicalmente distinta: «En esos meses que he estado cerca de él no he visto nada, solamente he visto a él y poco más». El supuesto ejército de profesionales y asesores que respaldaba a Alvise era, simplemente, humo.

«Somos unos engañados más»

Cuando se le pregunta qué mensaje daría a los 800.000 votantes de SALF, Solier es brutalmente honesto: «Les diría que tanto Nora como yo somos unos engañados más. Nos han engañado». El eurodiputado reconoce que compartieron con miles de españoles la esperanza de un cambio real, solo para descubrir que habían depositado su confianza en alguien que «no representa esos valores de lucha anticorrupción, de honestidad, de trabajo duro».

La decepción es especialmente dolorosa para alguien como Solier, que confiesa: «Una de las cosas que para nada tolero es la mentira. Es algo que me inculcaron desde pequeño». Ver cómo Alvise mentía sistemáticamente fue un golpe devastador: «Nos ha mentido más de una vez y nos ha obligado o nos quería obligar a hacer cosas que no son coherentes, ni son sensatas, ni son buenas».