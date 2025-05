Nora Junco: «No quiero estar vinculada con un señor que se lleva maletines de CryptoSpain»

Ante las acusaciones de Alvise Pérez de haber cobrado supuestas comisiones millonarias de la industria armamentística, Nora Junco responde con ironía: «Es de chiste. Cualquiera que tenga dos dedos de frente ve que eso es irrisorio. Cobrar un millón de… Aquí si alguien sabe de maletines, no somos nosotros».

El escándalo de CryptoSpain fue la gota que colmó el vaso: «Nos enteramos por la prensa. Le pregunté: ‘¿Va a salir algo más?’. Él nos negó la mayor, dijo ‘No, no sale nada más’. Al día siguiente salieron unos audios prometiendo una serie de favores al cabecilla de CryptoSpain», dice Nora Junco.

La situación actual es de ruptura total: «No, nada, cero contacto. Es bastante incómodo», dice sobre la convivencia en el Parlamento con Alvise. «Yo no quiero estar ligada a un señor que se lleva maletines de CryptoSpain. Respondo por mis actos, pero no puedo responder por los actos del señor Pérez». Sobre su vinculación actual, es clara: «Delegación Española de ECR. Se acabó la fiesta mientras que esté el señor Pérez, pues evidentemente no. No son mis valores, no son mis principios».

A pesar de todo, Nora Junco mantiene su compromiso: «Me siento responsable. Tengo una responsabilidad con todas esas personas, 850.000. Vamos a quitarle 200.000 que son sus seguidores; por todas esas 600.000 personas que han votado ‘Se acabó la fiesta’ y que han votado anticorrupción y por un cambio, yo me siento con la responsabilidad de trabajar por ellos».

«No quiero ser una estafa para nadie», sentencia Nora Junco. «Que Alvise Pérez responda con su persona y con sus actos. Yo desde luego voy a responder por los míos, con honestidad». Cuando se le pregunta si espera más escándalos, su respuesta es reveladora: «Con esta persona uno nunca está seguro. No pondría mi mano en el fuego».