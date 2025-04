El faker a sueldo Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), ha denunciado que los otros dos eurodiputados de su partido pueden haber sido «comprados» por lobbies armamentísticos para votar iniciativas a favor del rearme en el Parlamento Europeo. Alvise ha pedido explicaciones a Diego Soler y Nora Junco, sus compañeros de partido, aunque asegura que no ha recibido respuesta por su parte.

«No sé si ha venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mio», dijo Alvise durante una entrevista para un canal de YouTube. El líder de SALF también ha dicho que no puede hacer nada por solucionarlo, ya que se trata de una situación que no puede «controlar» y ha acusado a sus compañeros de traicionar a sus 800.000 votantes.

Diego Soler y Nora Junco se adscribieron en diciembre de 2024 al grupo Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el cuarto bloque más numeroso de la Eurocámara, al que también pertenece el partido de Giorgia Meloni, primera ministra de Italia. Sin embargo, ECR no aceptó la entrada de Alvise Pérez, que permanece en el grupo de los eurodiputados no adscritos.

El faker a sueldo ha manifestado sus sospechas durante la grabación del podcast Eclécticos Worldwide, después de que los dos eurodiputados de SALF hayan votado a favor de algunas iniciativas a favor del rearme de Europa. «Son decenas de votaciones sobre el rearme, en absolutamente todas, yo he votado en contra. Mis otros dos eurodiputados, que son Diego y Nora, han votado en contra en casi todas menos las últimas», ha asegurado Alvise.

Causas abiertas contra Alvise

El Tribunal Supremo abrió hace 10 días dos causas penales contra el faker Alvise: una por la presunta financiación ilegal de su la campaña electoral de las elecciones europeas y otra por difundir un PCR falsa de Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña. La Sala de lo Penal del Supremo abrió diligencias previas contra Alvise tras encontrar indicios de posibles delitos de estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La Fiscalía ya había solicitado con anterioridad la imputación de Alvise ante el Tribunal Supremo. El líder de SALF habría cometido un delito electoral después de recibir presuntamente 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, conocido como Cryptospain, para financiar su formación política.

El caso sobre la PCR falsa de Illa comenzó en 2021 en un Juzgado de Instrucción de Barcelona a raíz de una querella de la Fiscalía. Sin embargo, tras la incorporación de Alvise al Parlamento Europeo, la competencia pasó al TS, motivo por el cual el juzgado catalán remitió el expediente en septiembre, aunque con deficiencias formales que han demorado el proceso.