Grison a COOL: «Soy capaz de hacer otras cosas, estoy también al chiste de política»

Grison vuela en solitario, lejos de la sombra de David Broncano en La Revuelta. Lo hace ahora en un casoplón por el que desfilan varios famosos, aunque no lo hacen para lucirse, sino para esconderse. Así es como TVE ha decidido desempolvar el juego más antiguo del mundo para hacer espectáculo con él en el prime time de La 1, franja en la que se emitirá El escondite. Marcos Martínez, es decir, Grison, se desata ahora como en el patio del colegio en este nuevo formato que no se había explorado antes en España, producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España y Talpa Studios y presentado en el FesTVal de Vitoria.

El beatboxer debuta en solitario como presentador, una experiencia de la que se lleva «el recuerdo y la pasta», ha indicado en la rueda de prensa, aunque más tarde, ha dado un pasito pa’ tras para salir del paso elegantemente, ante la pregunta de si su caché puede hacer sombra al de Broncano: «Me llevo más los recuerdos», ha dicho a COOL.

«Esto es un emprendimiento para que, si la cosa funciona, sirva como escaparate, para que la gente también vea que soy capaz de hacer otras cosas, que no sólo estoy al chiste de drogas, estoy también al chiste de política. «Al que se me dé», ha desarrollado: «Espero que la gente le dé una oportunidad, que se vea un par de capítulos, y si es un fiasco absoluto también se diga, aprendemos de nuestros errores».

En lo que respecta a la puesta en escena, el juego ha dejado imágenes como «gente a cuatro patas y Bertín Osborne saliendo del armario por primera vez», ha explicado, ya en la presentación, Grison. El alma rebelde de La Revuelta ha intentado explicar cómo es ver a un hombre del tamaño del cantante meterse en espacios minúsculos, por difícil de imaginar que resulte.

Siguiendo con las bromas, se ha referido a otro de los concursantes de la primera entrega del programa, Pepón Nieto, que encaja con el formato porque «llevaba 10 años escondido».

A la vez, El escondite es también como «una peli de terror», porque los lugares en los que los concursantes se ocultan «no son evidentes», según ha adelantado Vicco, otra de las participantes. «Ya no se ven casas de más de 40 metros cuadrados», ha indicado Inés Hernand. Éste sí es uno de los grandes atractivos de este estreno: el de ver a Hernand y a Bertín Osborne en un mismo programa, y compitiendo. «Tiene mucha picaresca, han venido las dos Españas», ha matizado Grison.

En la casa ideada para el concurso hay más de 120 escondites con decenas de cámaras (a las que se suma cada GoPro de los concursantes) y estancias que van cambiando. La premisa del programa es ridículamente sencilla de entender, pero un dolor de cabeza logístico para ejecutar: seis famosos por entrega se enfrentan a una serie de pruebas previas para decidir quiénes se esconden y a quién le toca la pringosa tarea de buscar. A partir de ahí, los primeros tienen que poner a prueba su capacidad para pasar desapercibidos y meterse en rincones insospechados.

El show es la primera adaptación internacional de The House of Hide and Seek, un formato original de Países Bajos al que se le ha dado «el tono ibérico», según el beatboxer. La casa a gran escala en la que se desarrolla el juego está dividida en dos plantas que cuentan con pasadizos, falsos armarios o estanterías secretas.

El casting lo completan otros reconocidos rostros, como Kira Miró, Sergio Bezos -del que adelantan que es algo «tramposo»-, Belinda Washington, Paco Tous o Rosa López. El ganador se llevará un bote que se destinará a una causa benéfica escogida por el famoso que se alce con el premio.