Gran anuncio de’Supervivientes All Stars 3′ en el FesTVal: Marta Peñate y Rubén Torres regresan como «capitanes»

La tercera edición de Supervivientes All Stars que se estrenará el próximo jueves 10 de septiembre, se ha presentado hoy dentro del marco de FesTVal de Vitoria 2026 (el certamen televisivo más importante de España). Sandra Barneda, más algunos personajes relacionados con los realities de Telecinco, han dado la bienvenida a esta nueva aventura en Honduras y han comunicado una sorpresa que lo va a cambiar todo en el concurso.

Marta Peñate y Rubén Torres, vencedores de las dos primeras ediciones, irrumpirán por sorpresa en el arranque del reality el próximo jueves (21:45h, Telecinco) como capitanes de los dos equipos en los que se dividirán los participantes para afrontar la supervivencia, en lo que constituye una novedad histórica en la dinámica del formato en España. Aunque no podrán ser nominados, ni expulsados, ni optarán al premio final de 50.000€, tomarán decisiones fundamentales en el transcurso y el destino de la aventura.

Casting oficial

El casting oficial de Supervivientes All Stars 3 (en la que participan concursantes de ediciones anteriores) es el siguiente:

Rosa Benito —ganadora de Supervivientes 2011. Arkano —cuarto finalista de Supervivientes 2024. Alma Bollo — concursante de Supervivientes 2023. Asraf Beno —cuarto finalista de Supervivientes 2023. Almudena Martínez «Chiqui» —concursante de Supervivientes 2014. Ivana Icardi —concursante de Supervivientes 2020. Damián Quintero —concursante de Supervivientes 2025. María Jesús Ruiz — concursante de Supervivientes 2018. Yola Berrocal —segunda finalista de Supervivientes 2016. Omar Sánchez —concursante de Supervivientes 2021. Yulen Pereira —concursante de Supervivientes 2022. Víctor Janeiro —ganó la versión en Antena 3 del concurso Albert Barranco — concursante de Supervivientes 2020. Lola Ortiz — concursante de Supervivientes 2015

Presentación con sorpresa

Jaime Guerra, María Zambrano, Juanra Gonzalo, Sandra Barneda, Marta Peñate, Rubén Torres, Maika Benedicto, Suso Álvarez, Claudia Chacón e Ivonne Reyes han sido los responsables de presentar la tercera edición de Supervivientes All Stars 3 dentro del FesTVal de Vitoria.

«Va a ocurrir algo que cambia el juego», ha dicho Jaime Guerra antes de dar paso a un vídeo en el que se presentaban todos los concursantes de Supervivientes All Stars 3.

Después ha llegado el gran momento de la presentación, en la que se ha descubierto que este año, por primera vez en España, habrá dos capitanes de sendos equipos del programa. Estos dos serán Marta Peñate y Rubén Torres, los dos últimos campeones del formato.

💥 BOMBAZO en el @FesTVal 💥 Marta Peñate y Rubén Torres, regresan a Honduras como CAPITANES DE LOS EQUIPOS de #SVAllStars. ¡CAMBIA EL JUEGO! 😱 El jueves a las 21:45h, estreno en Telecinco pic.twitter.com/evMXML3iB8 — Mediaset España (@mediasetcom) September 7, 2026

¿Qué son los capitanes?

Los capitanes no son concursantes oficiales, no pueden ser nominados ni expulsados, así como tampoco pueden ganar el premio final; eso sí, tomarán decisiones fundamentales que cambiarán el destino de los supervivientes.

La presencia de ambos en el reality generará nuevas dinámicas que cambiarán el rumbo de ‘Supervivientes’, como el ‘Duelo de capitanes’, un juego semanal fundamental para las nominaciones y el destino de los participantes, que otorgará un importante privilegio al capitán que resulte ganador y una penitencia al perdedor, lo que repercutirá también en sus respectivos equipos.

Peñate y Torres, que han estado presentes en la rueda de prensa que se ha dado ante el público de Vitoria, han reconocido que llevan días guardando el secreto, incluso a Sandra Barneda, quien ha sido la primera sorprendida. Recordemos que los concursantes oficiales que ya están en Honduras no saben nada de esta nueva dinámica.

Más novedades

Entre las novedades y sorpresas que traerá consigo la nueva edición del reality

destacan: