En pocos días sabremos en qué se va a concretar el apoyo del electorado en Baleares a la permanencia en el poder de la putrefacta extrema izquierda de un Gobierno Frankenstein, liderado por «el puto amo», yerno del proxeneta.

Con cuatro Pactes de Progrés desde 1999, aquí, en Baleares, tenemos claro el peso determinante del PSIB-PSOE para que prosperasen, puesto que el resto de la izquierda, a la izquierda de los socialistas, no tenía nada que rascar si no era al abrigo de los renegados de la socialdemocracia: primero Antich y después Armengol. Algo que no tiene vuelta de hoja. Así ha sido siempre.

En julio de 2023, el electorado balear le dio su apoyo al PSIB-PSOE con algo más de 156.000 votos. No me cansaré de repetirlo. Una burda exageración, teniendo en cuenta que veníamos padeciendo su incapacidad para gestionar el interés general desde 2015. Burdo, mis queridos votantes de izquierdas, es el equivalente a «inculto, paleto, cateto» y otras cosas. Es más, solo dos meses antes, el electorado balear había enviado al Pacte de Progrés, después de ocho años de infumable trayectoria, al rincón de pensar, donde seguirá en 2027. Eso espero. En 2023 llevábamos cinco años de Gobierno de España, generando una extrema preocupación por su deriva. Pero nos faltaba por conocer lo peor.

Una legislatura que debe fiscalizarse con el voto de la ciudadanía, en la que no se ha aprobado ningún presupuesto general durante cuatro años consecutivos y en la que se ha aprobado una amnistía que ellos mismos consideraban inconstitucional.

También se han colonizado vergonzosamente las instituciones del Estado, incluyendo, por si fuera poco, el ataque frontal a la división de poderes. Entre los episodios más destacados estuvo el protagonizado por Francina Armengol, debido a su ruin actitud desde la presidencia del Congreso de los Diputados; la misma que ahora encabeza la lista del PSIB-PSOE para las elecciones del 29 de noviembre. ¿De verdad los 156.000 votantes socialistas de Baleares de 2023 van a permanecer sin la más mínima honorabilidad ante las afrentas causadas durante los últimos años?

Tampoco debemos olvidar el escándalo de las muertes causadas por la falta de mantenimiento de las infraestructuras o la invasión de Ceuta, que, según el delegado del Gobierno, Pere Joan Pons, no lo fue por llevar los asaltantes camisetas de la Selección Española. Hay que joderse. El mismo que fue jefe de gabinete de Francina Armengol, la que se tomaba gin-tonics mientras el resto de los mortales de Baleares estábamos confinados. Ahora, en la isla de El Hierro, está ocurriendo alarmantemente lo mismo. Es la escalada de Marruecos en su pretensión de anexionarse Canarias, además de Ceuta y Melilla, sin que «el puto amo», el yerno del proxeneta, se lo tome en serio.

Todo ello, con un escandaloso incremento de impuestos y el empobrecimiento de la población hasta niveles extremos, poniendo en peligro la supervivencia de la clase media, principal garante de la estabilidad en democracia. Puro chavismo.

¿De verdad está tan enfermo de odio el votante de izquierdas en Baleares? ¿Volverán a ser, como mínimo, 156.000 los votantes que den su apoyo a los socialistas comandados por Francina Armengol, Iago Negueruela y Rosario Sánchez? Cuesta pensarlo, pero mucho me temo que así puede llegar a ser.

Volverá el discurso del miedo a la extrema derecha —pero aquí no funcionó en 2023—; volverán a decir que peligran las pensiones si llega la derecha al poder, cuando jamás ocurrió con Aznar y Rajoy, y sí las frenó el «joyas» José Luis Rodríguez Zapatero. Y volverán a abanderar la mentira, contaminante recurso de un wokismo temeroso de echar a perder su relato. La cuestión es saber cuántos de esos 156.000 votantes se lo estarán pensando dos veces.

Tener a Francina Armengol de nuevo como cabeza de lista al Congreso es, para el observador, un insulto a la inteligencia e incluso a la honorabilidad, porque a lo que nos enfrentamos es a ratificar una gestión, la suya, que ha dañado la honorabilidad del cargo, tercera autoridad del Estado, con el aprobado, por supuesto inmerecido, que merece su miserable predisposición a ponerse de rodillas.

Lástima que el abstencionista crónico no tome conciencia de que su vida diaria también depende de quién esté en el poder. El patriotismo no está de moda debido a esa mirada despectiva del progresismo hacia quienes defienden el valor de nuestro pasado; la defensa de quiénes somos por nuestra historia y por las aportaciones que, desde Isabel la Católica, contribuyeron a fortalecer todo lo que significan los derechos humanos. La Escuela de Salamanca, vamos. El 29 de noviembre nos veremos reflejados en las urnas y sin paliativos.

Para ir acabando, no parece mala la sugerencia de Federico Jiménez Losantos de que, en un hipotético Gobierno de coalición PP-Vox, Fulgencio Coll fuese ministro de Defensa. Ha sido un militar ejemplar, de extraordinaria carrera, que, siendo JEMAD con ZP, recibió el encargo de crear la UME, es decir, la Unidad Militar de Emergencias, que tan buenas acciones nos ha regalado.

Siempre he lamentado que el alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), negara un papel más protagonista a Fulgencio Coll. ¡Lo que se ha perdido Cort! Pese a ello, si Martínez ha aprobado los presupuestos, a falta de su ratificación en el pleno, es porque en su fuero interno sabía de la lealtad de Fulgencio Coll, a quien ha ninguneado por sistema.

Lástima que, en el proceso, perdiéramos a su segunda, Gari Durán, prestigiosa historiadora, con pasado en el PP, que abandonó la política en 2025, hastiada de estar relegada a la inactividad. Una inmensa pérdida, debo decirlo en conciencia.