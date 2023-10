La «salvaje» fiesta sexual secreta de varios futbolistas con famosas y modelos

Los escándalos sexuales y la Premier League siguen yendo de la mano. A los numerosos acontecidos en el pasado se le suma ahora uno nuevo destapado por el diario The Sun, que desvela todos los detalles de una salvaje y secreta fiesta sexual de varios futbolistas de la liga inglesa con conocidas modelos en un lujoso hotel de Londres.

El citado medio británico cuenta que las modelos que participaron fueron obligadas a firmar cláusulas de confidencialidad para no desvelar detalles del encuentro. El periodista Stephen Moyes informa que una de las chicas, a la que le ordenaron que entregara su móvil en su entrada a un hotel de cinco estrellas de Londres, comentó que la fiesta sexual «fue una locura».

El tabloide británico ha publicado también varias imágenes en las que se ve a un empleado del hotel guiando a los invitados al lugar exacto de la celebración y cómo superar los controles de seguridad. «Chicos, muy fácil. Esta es la parte de atrás. Aquí podemos llegar y aparcar, y el conductor puede dejarnos. Aquí habrá seguridad. Esta es la entrada para las chicas y para todos… La seguridad aceptará y aquí dentro haremos los acuerdos de confidencialidad y teléfonos… y desde aquí vamos a la fiesta y a los cuartos», se escucha al trabajador.

El diario informa que los futbolistas y las modelos pasaron a los ascensores del hotel y subieron a las suites que costaban varios miles de euros las noche, y fue en esas habitaciones VIP en las que sucedió todo. A los futbolista y modelos se les avisó que que tenían que estar «preparados para una fiesta salvaje». Y así fue según las fuentes consultadas por el citado medio.

«Fue salvaje… Los organizadores subieron a las chicas en los ascensores, una tras otra. Sólo a los jugadores se les permitió llevar sus teléfonos», confirmó una de las mujeres invitadas a la fiesta. Esto ya es muy común en las fiestas de personajes famosos y deportistas, pues no se arriesgan a que las chicas que acuden a esos encuentros les graben y puedan publicar después vídeos y fotos íntimos.

«Había varios jugadores de fútbol de la Premier League en las habitaciones con las chicas, y algunos estaban juntos en la cama. Obviamente era barra libre y todo el mundo se estaba quedando atrapado en el alcohol», añade una de las testigos de la fiesta, organizada por futbolista para celebrar su cumpleaños el pasado mes de mayo en Londres. No es la primera ni será la última gran fiesta de deportistas que sale a la luz en los medios de comunicación. Sucederá en todos los países, pero es en Inglaterra donde más se suelen filtrar este tipo de escándalos sexuales. Algunos de ellos incluso llegan a los tribunales por abusos o violencia, aunque en esta ocasión no fue el caso.

