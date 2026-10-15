Vox lanza una web del pucherazo de la Ley de Nietos en el censo: así impactan los nuevos españoles en cada municipio

Vox ha lanzado este jueves una web del pucherazo de la Ley de Nietos donde el ciudadano puede consultar cómo impactaría en su municipio si los nuevos nacionalizados votaran en las próximas elecciones generales.

La plataforma, denominada Fraude Ley de Nietos, incorpora hasta 5 mapas interactivos que permiten consultar información real provincial y municipal y comparar los datos censales con resultados de convocatorias anteriores.

Se trata de una iniciativa que ha puesto en marcha el departamento capitaneado por el equipo de la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, que está apostando por una ofensiva digital directa donde el ciudadano pueda consultar directamente los datos.

En solo las primeras horas de funcionamiento, la web Fraude Ley de Nietos ha generado un revuelo en redes sociales en plena controversia alentada por Moncloa por la decisión de Supremo de suspender del censo a los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática que no puedan acreditar la condición de exiliado de su antepasado, tras el recurso de Vox.

El partido de Santiago Abascal cuestiona la interpretación administrativa que permitió presumir la condición de exiliados de quienes abandonaron España durante determinados periodos históricos.

La web pretende trasladar esa discusión al terreno de los datos electorales justo en el periodo de consulta y reclamaciones al censo que termina el próximo lunes.

Según señalan en Vox, el objetivo es identificar dónde se concentra el aumento del censo exterior y qué municipios y provincias podrían experimentar una mayor variación en su peso electoral. Para ello, presenta distintos niveles de riesgo, que la propia herramienta clasifica en función de sus criterios de análisis.