Abascal pide a su equipo presencia máxima en la calle para dar el «salto» a La Moncloa: «La mayoría está ahí»

Santiago Abascal quiere que Vox redoble su presencia en la calle para afrontar las próximas elecciones y preparar «su salto» a La Moncloa. El líder del partido ha trasladado a su equipo la necesidad de mantener «el contacto directo con los ciudadanos» y defender su proyecto frente a la «campaña de desinformación» que, según advierten desde Bambú, esperan que se intensifique a medida que se acerque la cita con las urnas.

«La mayoría está ahí», resumen fuentes de la dirección nacional, convencidas de que el pulso político se librará en las calles y los municipios de toda España.

Abascal ha situado el contacto directo con los ciudadanos en el centro de la estrategia electoral de Vox. El objetivo es trasladar a pie de calle el mensaje de la formación, reforzar su implantación territorial y contrarrestar las críticas que anticipan durante la campaña. Una estrategia que el partido pretende mantener después de los meses de recorrido por el territorio nacional y que tendrá como eje la defensa del «sentido común».

«El sentido común es la fuerza mayoritaria», señaló el propio Abascal durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional celebrada este miércoles en la sede nacional de Vox, en la que participaron alrededor de medio centenar de cargos procedentes de toda España. El encuentro sirvió para coordinar las líneas de actuación de la formación y trasladar a sus dirigentes las prioridades de cara al próximo ciclo electoral.

El líder de Vox ya ha comenzado a trasladar esa estrategia al terreno. Abascal arrancó la precampaña en Estepona y también ha llevado su mensaje a Ceuta, donde Vox fue primera fuerza en las anteriores elecciones. La intención es mantener una actividad constante en la calle, con actos y visitas que permitan a los dirigentes nacionales conectar con los ciudadanos más allá de los grandes núcleos urbanos.

La formación prepara una ofensiva política centrada en la «prioridad nacional», una de las principales condiciones que ha defendido en sus acuerdos con el PP en las comunidades autónomas donde participa en los gobiernos. Vox aspira a desarrollar esa agenda con mayor alcance si consigue llegar a La Moncloa, con propuestas relacionadas con la reemigración, la desregulación y el acceso a una vivienda asequible.

Pese a que en Bambú evitan hacer valoraciones públicas sobre las encuestas, la dirección destaca la evolución electoral de Vox en las distintas comunidades autónomas en las que se han celebrado elecciones. Abascal ha dedicado buena parte de los últimos ciclos electorales a recorrer territorios como Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, con visitas a numerosos municipios, incluidos algunos de los más pequeños del país.

Ese despliegue territorial forma parte de una estrategia que la dirección quiere mantener de cara al 29-N. La organización estará coordinada en todas las provincias por la Secretaría General, encabezada por Ignacio Garriga, con el objetivo de mantener un mensaje común y reforzar la presencia de los dirigentes nacionales en los distintos territorios.

Vox también ha ido perfilando un equipo de portavoces especializados en las principales áreas que quiere situar en el debate político: vivienda, economía, familia, seguridad, inmigración, deporte, salud, educación y juventud. La intención es que cada uno de ellos contribuya a trasladar las propuestas de la formación y a dar respuesta a los asuntos que el partido considera prioritarios para los ciudadanos.

El respaldo de Francia y la red internacional de Abascal

Abascal tampoco quiere dejar fuera de esta estrategia a los españoles residentes en el extranjero. El líder de Vox ha pedido a su equipo que haga llegar el mensaje de la formación a los ciudadanos que viven fuera de nuestras fronteras, consciente de la importancia del voto exterior en las próximas citas electorales. Pero la proyección internacional del partido no se limita a movilizar a los españoles en otros países: también busca exhibir el respaldo de sus aliados europeos.

La visita de Jordan Bardella, presidente de Agrupación Nacional y del grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, ha servido para escenificar ese apoyo desde Francia en plena precampaña. El dirigente francés participó el 13 de octubre en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum en Madrid, presentado por el propio Abascal, y aprovechó su intervención para respaldar expresamente al líder de Vox de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Bardella centró buena parte de sus críticas en la política migratoria del Gobierno español, al advertir de que sus consecuencias no afectan únicamente a España, sino también al conjunto de las sociedades europeas. El dirigente francés vinculó sus reproches a Sánchez con los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y defendió una cooperación entre Estados europeos que priorice el control de las fronteras y la soberanía nacional.

La presencia del dirigente francés en Madrid se suma al apoyo recibido por la líder de Agrupación Nacional, Marie Le Pen, este miércoles, señalando que puede «llegar al gobierno de España».

Dans quelques semaines auront lieu les élections législatives en Espagne. Nos alliés de @vox_es ont su conquérir le cœur des Espagnols et pourraient demain participer au gouvernement. L’Espagne occupe une place essentielle en Europe : sa voix compte pour défendre la souveraineté de nos nations et la liberté de nos peuples. Nous souhaitons à @Santi_ABASCAL tout le succès qu’il mérite ! — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 14, 2026

A esto se suma la estrategia de Abascal de tejer una red internacional de aliados con la que reforzar su posición política dentro y fuera de España. Vox pretende proyectar así una imagen de cooperación con formaciones europeas que comparten buena parte de sus planteamientos sobre inmigración, soberanía y el futuro de la Unión Europea.