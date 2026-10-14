La abogada de Vox que ha frenado a los ‘nietos’ en el Supremo: «Ahora hay que asegurar la limpieza del voto por correo»

Marta Castro, responsable de Acción Jurídica de Vox junto a Jorge Buxadé, considera que la decisión del Tribunal Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos supone una «decisión histórica» que refuerza las garantías electorales de cara a las próximas elecciones.

En una entrevista concedida a OKDIARIO, la jurista ha defendido que quienes no puedan acreditar la trazabilidad de su nacionalidad y su derecho al sufragio no deben votar, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de haber preparado durante años «un sistema caótico en el censo electoral con el objetivo de un pucherazo».

Castro también ha alertado de posibles irregularidades en el voto por correo, reclamando reforzar los controles para garantizar unas elecciones «limpias y transparentes».

Vox: «La decisión del Supremo es histórica»

PREGUNTA.- ¿Cómo valora Vox la sentencia del Tribunal Supremo de este domingo sobre el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos?

RESPUESTA.- Me parece una decisión histórica que nos da a todos los españoles una seguridad inmensa ante un proceso electoral recién convocado.

Estamos en un momento preciso y crucial en el que todos los españoles tienen que ir a votar con todas las garantías. El Supremo ha reforzado esas garantías: cuando una persona no tiene la trazabilidad adecuada para acreditar la adquisición de la nacionalidad y su inscripción para votar, no puede hacerlo. La alternativa habría sido consolidar una situación en la que algunos podrían votar sin tener derecho a ello.

Además, durante el periodo electoral, nuestro sistema garantista y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) permiten participar a quienes puedan acreditar su condición dentro del plazo establecido. Eso es lo que Vox ha conseguido y lo que nos hemos propuesto siempre que hemos tenido ocasión.

P.– ¿Cómo ha sido el recorrido hasta llegar a esta victoria de Vox en los tribunales? ¿Cómo empezó todo?

R.– Es un proceso muy técnico en el que Vox siempre ha estado muy vigilante. Quiero recordar otros éxitos que hemos conseguido en materia electoral. Uno fue el de unos sobres que nos secuestraron y cuya devolución estimó el Tribunal Supremo en el último momento. Otro es nuestra petición del escrutinio general en todas las elecciones.

Vox siempre ha estado muy pendiente de proteger uno de nuestros derechos fundamentales: el voto y la transparencia electoral. Es el único momento en el que los españoles decidimos. El resto de nuestro sistema es de representación constitucional.

«Los nietos de exiliados que lo acrediten»

P.– ¿Qué deben hacer los españoles residentes en el extranjero que han obtenido la nacionalidad por la Ley de Nietos y consideran que tienen derecho a votar?

R.– El primer paso es comprobar si cumplen los requisitos. Para ello, tendrán que dirigirse a los consulados y ejercer su derecho, demostrando su voluntad y aportando una justificación, además de acreditar una vinculación especial con España. No vale la presunción de exilio sin ninguna vinculación.

«El Constitucional no puede enfrentarse al Supremo»

P.– El Gobierno ha amenazado con llevar la sentencia del Supremo al Tribunal Constitucional. ¿Es viable?

R.– Habría que distinguir entre lo que pensamos que va a hacer Sánchez y lo que esperamos de él. De Sánchez no sabemos qué podemos esperar. En términos jurídicos, creemos que el Supremo ha sido contundente y ha dictado una resolución con mucho fundamento. El Tribunal Constitucional difícilmente puede ir más allá de la ponderación de intereses que ha realizado el Supremo, que ha primado la importancia de garantizar un proceso electoral limpio y transparente para todos los españoles.

El Supremo ha dejado fuera a quienes no acreditan los requisitos. Es difícil que, desde el punto de vista técnico y jurídico, se pueda dar la vuelta a esa decisión para proteger el voto de alguien cuyo derecho ni siquiera sabemos si está justificado, poniendo en riesgo nuestro sistema democrático, el Estado de derecho y un sistema electoral que ya cuenta con muchas garantías.

«Sánchez planeó un pucherazo»

P.– Vox ha advertido de que España estaba a las puertas de un pucherazo si no se detenía la aplicación de la Ley de Nietos. ¿Mantienen esa afirmación? ¿Existía una estrategia para incorporar miles de votos de forma fraudulenta?

R.- Estamos convencidos de que era así. En primer lugar, porque llevaban años preparándolo. La instrucción de 2022 de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, ya nos parecía ilegal. Eso es lo que nos llamó muchísimo la atención.

Los planes consistían en crear tal embrollo y una situación de caos que no fuese posible distinguir qué votos podían ser válidos y cuáles no. Creo que el Supremo no ha permitido que le engañen.

Cuando se dictó el auto de suspensión, fue muy emocionante. Vimos por dónde podía ir la decisión del Supremo para protegernos a todos los españoles y nuestro derecho al voto. Queremos que el resultado en las urnas refleje de manera contundente la verdadera voluntad de los ciudadanos y que la soberanía nacional esté representada por quienes los españoles hayan elegido.

P.– Vox recurrió la Ley de Memoria Democrática, que sigue pendiente ante el Tribunal Constitucional. ¿Considera que aquella oposición cobra ahora más sentido?

R.– Totalmente. Lo vimos claro en la anterior legislatura. En 2022 se impulsó la Ley de Memoria Democrática, que daba continuidad a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero y agravaba sus problemas.

La norma tenía una técnica legislativa deficiente y afectaba a numerosos aspectos de la ciudadanía. Además, introdujo de manera poco transparente, en una disposición adicional, la ampliación del derecho al voto mediante una presunción de exilio que no exigía acreditar suficientemente esa condición.

Vox recurrió la ley mediante un recurso de inconstitucionalidad que todavía está pendiente ante el Tribunal Constitucional. Ese recurso nos permitió analizar la cuestión y confirmar lo que considerábamos evidente: la posible inconstitucionalidad tanto de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática como de la posterior instrucción de Sofía Puente de 2022. En 2024 se intentó ampliar aún más ese sistema, de manera que cualquiera que tuviese una cita pudiera quedar incluido sin acreditar nada más.

Creo que todo esto pone en valor nuestra democracia y nuestro Estado de derecho. Necesitamos elecciones limpias y transparentes para que el pueblo español pueda expresarse libremente.

P.- Desde el cuerpo diplomático habéis recibido apoyos y habéis revelado circulares sobre cómo tramitar las nacionalizaciones.

R.– Hemos visto instrucciones que se apartan de la legalidad y del procedimiento establecido. Uno de nuestros principios constitucionales, recogido en el artículo 103, es la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Todas las actuaciones de la Administración están regladas y deben seguir un procedimiento y un itinerario determinados.

Hemos visto que se saltan esos procedimientos. Por eso, a pesar de este éxito, seguimos prevenidos y preparados para lo que pueda venir, porque sabemos que van a ser unas elecciones muy sucias.

Sánchez lo ha demostrado. Estamos frente a una mafia, frente a delincuentes, y puede que esta sea la única manera que tenga de evitar acabar en el banquillo.

P.– Vox espera una campaña electoral complicada también en lo relativo al voto por correo. Santiago Abascal ha llamado a votar en urna. ¿Mantienen este llamamiento?

R.– Desde luego, votar en urna es lo más seguro. Pero lo importante es llamar a la participación y ejercer el derecho al voto en este momento tan importante. Es una ocasión crucial para que todos los españoles expresen su voluntad, decidan a qué partido apoyan y qué Gobierno y qué cambio quieren para España.

Aunque el voto en urna sea el procedimiento más seguro, también hay que vigilar el voto por correo. Lo tenemos bajo lupa porque conocemos los casos de corrupción que se están investigando en la Audiencia Nacional y las denuncias sobre la manipulación de Correos y los nombramientos que Sánchez quiso realizar para poder controlarlo. Seguiremos muy vigilantes.

P.– La vulnerabilidad del voto por correo ha vuelto al primer plano con los audios publicados por OKDIARIO, en los que la líder socialista recababa pasaportes caducados, incluso de personas fallecidas. ¿Es fácil hacer fraude electoral?

R.– Hoy existen herramientas adecuadas para evitarlo, pero tienen que ponerse en marcha. Eso depende de la Junta Electoral Central y de las instrucciones que se den a Correos. También depende de los partidos políticos, que pueden solicitar a la Junta Electoral Central medidas adicionales.

En las pasadas elecciones ya se acordaron medidas relativas al DNI y a la protección del voto y su trazabilidad. Ahora hay que reforzarlas. Creo que todo el mundo es consciente de la situación y estará muy atento para detectar posibles irregularidades que puedan alterar el resultado.

No podemos permitir que se altere el resultado electoral, la voz del pueblo ni la soberanía nacional. La Junta Electoral Central es el órgano supremo durante el periodo electoral y debe establecer las medidas adecuadas para proteger la trazabilidad y la transparencia del proceso.