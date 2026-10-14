Garzón al rescate de Sánchez en Argentina: presta asistencia judicial gratis a los afectados por la suspensión del voto

El ex juez Baltasar Garzón sale en auxilio de Pedro Sánchez en Argentina y «ofrecerá asistencia jurídica gratuita a los afectados por la suspensión cautelar en el censo electoral del exterior por la Ley de Nietos». La Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina ha emplazado a los posibles afectados a iniciar los trámites antes del 19 de octubre, fecha que señala como límite para presentar las reclamaciones.

Según fuentes de la colectividad gallega en Argentina consultadas por OKDIARIO, la federación es una entidad situada en la «ultraizquierda», afín al chavismo y próxima al Bloque Nacionalista Galego (BNG). «Funciona como un búnker político kirchnerista», sostienen.

La organización actuará como intermediaria del ex juez para canalizar las reclamaciones, tal y como recoge el comunicado que difundió este lunes. La iniciativa se dirige a los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, por la instrucción de Sofía Puente, conocida como Ley de Nietos, cuyas inscripciones electorales estén afectadas por la suspensión cautelar acordada por el Tribunal Supremo.

Por su parte, fuentes próximas al Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires advierten de que la federación difundió dos comunicados de forma simultánea, una estrategia que, a su juicio, busca «generar confusión entre la colectividad española».

En uno de esos textos se sostiene que el Tribunal Supremo pretende «retirar la nacionalidad» a los afectados, una afirmación que vincula con las posiciones del PP y Vox. Sin embargo, la medida cautelar afecta a determinadas inscripciones en el censo electoral y no equivale, por sí misma, a una retirada de la nacionalidad española.

El comunicado de Garzón insta a los afectados a presentar recursos ante el Tribunal Constitucional y a realizar las actuaciones correspondientes ante el Supremo. «El despacho del Dr. Baltasar Garzón ejercerá la representación gratuita de todos los afectados», recoge el texto, que también fija el 19 de octubre como fecha límite para iniciar los trámites.

Además, el documento contiene una referencia cronológica que conviene señalar: afirma que la Ley de Memoria Democrática entró en vigor en 2019, cuando su entrada en vigor se produjo en octubre de 2022.