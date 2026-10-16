Vox pide al Supremo que fuerce a Moncloa a demostrar qué está haciendo para excluir del censo a los falsos nietos

Vox está estrechando el cerco a Moncloa para que demuestre que está trabajando con los consulados para acatar la decisión del Tribunal Supremo de excluir del censo electoral a los falsos nietos del exilio.

Este viernes, la formación que lidera Santiago Abascal ha presentado ante el Tribunal Supremo un escrito exigiendo que se requiera el plan de actuación para dar cumplimiento a los autos del Alto Tribunal tanto a los ministerios implicados, como a la Oficina del Censo Electoral y la Junta Electoral Central.

Vox pide al Supremo que obligue a Sánchez a identificar antes del 20 de octubre a los afectados por el veto al voto CERA, es decir, cuatro días antes de que la Junta Electoral esté previsto que envíe de oficio los sobres a los electores en el exterior, que será el 24 de octubre. De forma que fuera viable que como muy tarde el día 22 de octubre la Administración del Estado haya remitido las certificaciones.

Todo ello puesto la mirada en el escrutinio del voto exterior previsto para el 4 de diciembre. De forma que se asegure que todos los Consulados tengan la lista de los electores inscritos por la Ley de Nietos, para que los cónsules completen la información a incluir en el acta consular.

Quién debe elaborar el calendario para identificar a los nietos del exilio

Para Vox, el informe debería ser elaborado con «intervención del INE, de la Subsecretaría del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, del departamento ministerial competente en materia presupuestaria y de los demás órganos competentes o que se estimen precisos».

Todo ello, señalan desde la formación, «para evitar que el Gobierno de Pedro Sánchez no se beneficie del problema que ha creado».

La ofensiva legal que ha lanzado Vox tiene como objetivo que «se proceda a requerir el estricto, exacto y puntual cumplimiento a las medidas cautelares» dictadas por el Supremo para que de «modo inmediato», según señalan en su escrito dirigido a la sala de lo contencioso-administrativo, se concrete «el plan operativo acompasado al calendario electoral».

Vox está tratando que «la desidia y voluntad rebelde al cumplimiento» de los autos del Supremo propicie un caos de cara al desarrollo electoral del próximo 29 de noviembre, señalan.

En el escrito dirigido al Supremo, la formación alerta de la «necesidad urgente de acreditar documentalmente el grado actual de cumplimiento» del auto. Los de Abascal advierten: «La proximidad o consumación de un hito electoral no puede convertirse en una vía de hecho para dejar sin efecto los autos, ni el control en el escrutinio sustituir la ejecución diligente de las fases anteriores».

Vox: «Sí puede identificar a los nuevos nacionalizados»

Vox señala que la Administración del Estado sí puede llevar a cabo la «perfecta identificación» de los nacionalizados, dado que «el Abogado del Estado incluyó el informe de las personas afectadas» por la Ley de Nietos, tras el auto del pasado 10 de de septiembre. Y que son 168.896 las nacionalidades, concedidas al amparo de la Ley de Nietos, con 96.895 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción y 304.272 pendientes de resolver

«La ejecución en el presente caso, voluntaria o forzosa, no puede desenvolverse con un ritmo administrativo autónomo, desconectado de los plazos electorales. Debe acompasarse al calendario electoral y anticipar, para cada una de sus fases, las actuaciones sin las cuales el mandato judicial perdería utilidad práctica», añaden.

«No basta con emitir requerimientos o anunciar revisiones: es necesario acreditar que la información resultante llega a cada órgano antes de que deba realizar la operación electoral correspondiente, sin que pueda alegarse la imposibilidad de ejecución material por la Administración General del Estado que debe dar cumplimiento al mandato judicial», argumenta Vox ante el Supremo.

Vox exige a la Junta Electoral que actúe

También, Vox ha presentado otro escrito este viernes ante la Junta Electoral requiriéndole que se doten de medios para el cumplimiento de la decisión judicial y advirtiendo de las responsabilidades administrativas y penales que pesará sobre los funcionarios públicos que no acaten de la decisión judicial.

Según señala en el documento el responsable de Acción Electoral de Vox, José Ignacio Arias, «hasta la fecha no consta la recepción de información suficiente y documentada sobre los medios efectivamente asignados» para llevarla a acabo. Ni tampoco «el grado de ejecución y los obstáculos concretos alegados para el cumplimiento del mandato judicial del Tribunal Supremo», añade.