Los whatsapps que aceleraron la instrucción de Sofía Puente: «Es la oportunidad para hacer algo grande»

OKDIARIO revela en exclusiva una conversación que pone al descubierto cómo se aceleró la publicación de la conocida como Ley de Nietos para que la instrucción de Sofía Puente pudiera ser interpretada con la suficiente laxitud para que los descendientes de emigrantes españoles solicitaran la nacionalidad pese a no pertenecer al periodo de 1936 al 1978.

«Era la oportunidad para hacer algo grande», afirmó el líder de Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), Juan Manuel de la Hoz, viendo cómo las nacionalizaciones masivas por Ley de Memoria Democrática pendían de un hilo si dicha instrucción sólo incluía a los exiliados de la guerra civil y el franquismo.

Todo parecía truncarse tras la publicación de la Ley de Memoria Democrática. El 18 de octubre de aquel 2022, la Comisión de Derechos Civiles y Participación publicó una circular para el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) donde resumía la reunión que se había celebrado con representantes del Ministerio de Justicia, para tratar la instrucción.

La decisión política que cambió la instrucción

Según señalan personas que participaron en aquella reunión, Puente reconoció que, de ampliarse los supuestos de nacionalidad a los emigrantes españoles sin determinar el exilio, la instrucción «sería creativa, con una ley cerrada». Algo que no compartían desde el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), quienes insistieron en que la instrucción podía interpretarse de una manera ambigua, gracias a un simple signo de puntuación, en este caso, una coma.

Para de Hoz, la instrucción de Puente era una oportunidad para alcanzar una especie de ley de nacionalidad, si había «la suficiente voluntad política» para llevarlo a cabo.

De hecho, antes incluso de que el Ministerio de Justicia publicara la instrucción, el PSOE de Argentina se refirió a ésta como Ley de Nietos. «Sabemos de la existencia en las redes de borradores, interpretaciones y demás, que genera un sinnúmero de confusiones», señaló un comunicado dirigido a los afiliados, al que ha tenido acceso OKDIARIO, firmado por Lorena Suárez, quien tuvo que aclarar que todavía «no había sido publicado el instructivo del Ministerio de Justicia que fija requisitos y criterios para acceder a la nacionalidad», pese a que «ya se podía pedir turno» en el Consulado de Buenos Aires.

Las palabras de la líder socialista venían a reflejar el caos de aquellos días previos a publicarse la instrucción y que se conocen entre los que formaron parte de la negociación como «el fin de semana crítico».

Mientras en España no había debate público sobre cómo la Ley de Memoria Democrática podría ampliar la comunidad de españoles en el exterior de manera drástica y los efectos que ello conllevaría en el electorado, la comunidad exterior de españoles, sobre todo en Argentina, estaba sumida el fin de semana posterior a la publicación de la Ley en un debate sobre los criterios que debían fijarse para el acceso a la nacionalidad en la instrucción de Puente.

«Con una decisión de índole política se solventa», señaló de la Hoz al presidente de la Comisión de Nacionalidades, David Casarejos (Izquierda Unida), en una conversación de WhatsApp a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

El líder de CEDEU advirtió que si no salía adelante el derecho para solicitar la nacionalidad de los descendientes de emigrantes, el Gobierno de Sánchez tendría a su asociación en pie de guerra. La amenaza no era baladí, teniendo en cuenta que CEDEU se estaba consolidando en una red internacional de futuros solicitantes de nacionalidad y, por ende, de futuros votantes para el PSOE.

Preguntado por OKDIARIO sobre aquellos whatsapps, de la Hoz señala que «no hicieron nada malo» y aclara que lo que pasó después «no dependió de él». «Yo no era ni soy político, sólo quienes tomaron la decisión saben lo que pasó», añade.

Pese a ello, en aquel fin de semana, de la Hoz se mostraba convencido de que «si hay voluntad política, se hace incluso en una instrucción cuando la ley dice opción”, señalaba en los mensajes de texto. «El lunes la instrucción estará hecha y será tarde», ante «la gran oportunidad» que suponía que finalmente la instrucción permitiese una interpretación más amplia a través de una coma añadida a la «condición del exilio»; será suficiente para incluir a los descendientes de emigrantes, y no sólo de «aquellos que sufrieron el exilio».

Según señalan fuentes próximas a la negociación, Pilar Cancela, la representante del PSOE en el Exterior, sería una de las personas claves en «aquella decisión política» que finalmente adoptó el Ministerio de Justicia y que entró en vigor el 26 de octubre de 2022, para que hasta 2,5 millones de descendientes de españoles en todo el mundo hayan solicitado la nacionalidad en el breve periodo de los tres años de su vigencia.

Las presiones al Ministerio de Justicia por parte de Cancela y la amenaza de CEDEU de ponerse en su contra supusieron el detonante para que en tiempo récord la instrucción de Sofía Puente se publique.

Sin embargo, la decisión del Ministerio de Justicia no sentó bien a buena parte de la diáspora española que había trabajado durante años en conseguir que España reconociera la nacionalidad a los descendientes españoles.

La instrucción se apoyó en la ambigüedad de una coma

Según señalan miembros del Consejo de Residentes Españoles (CRE) en Buenos Aires a OKDIARIO, la instrucción de Puente la conocieron por la prensa. Pese a que la instrucción de Sánchez abría la puerta a que miles de descendientes españoles pudieran solicitar la nacionalidad, consideraban que la forma jurídica para alcanzarla era «vergonzosa» e «indigna».

«Los descendientes de españoles nos merecemos un consenso parlamentario y un reflejo en el código civil que no caducara a los tres años el derecho a solicitarla», denuncian. «Si es un derecho de sangre, no tiene sentido que sólo se pueda solicitar en un periodo de tiempo», señalan a OKDIARIO mientras critican al líder de por «instrumentalizar» la instrucción de manera partidista hacia el PSOE.

Sus críticas las fundamentan en los pasos que siguió de la Hoz tras salir la instrucción, como proponía. «El líder de CEDEU, después de obtener la nacionalidad, pagó al PSOE con su afiliación y sirviendo sus servicios en la sede socialista de Buenos Aires», denuncian.

«De hecho, llama poderosamente la atención que esa ley se aprobó sin vacatio legis», añaden desde la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), es decir, de una manera tan apresurada. Según critican en un manifiesto que han hecho público este martes, eso ocasionó una cascada de interpretaciones y «medidas sobre la marcha», «sin preparar a la red consular para gestionarlo».