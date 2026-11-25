Los organismos del fútbol español no han tardado en responder al grave hecho que supone que la Liga haya destinado un millón de euros a la financiación de una asociación de clubes europeos. Uno de ellos es la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, cuyo presidente, Miguel Ángel Galán, ha denunciado a Javier Tebas elevando el caso al CSD.

Este desvío de fondos causó la dimisión de Miguel Ángel Gil Marín como vicepresidente de la Liga, una rotura total con Tebas por parte del máximo representante del Atlético de Madrid. La financiación de UEC por parte de la Liga podría pasar a ser investigada por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y ahí el presidente de la patronal sí se expondría a la inhabilitación.

«No consta a esta parte acuerdo de la Asamblea General, de las Juntas de División ni de la Comisión Delegada que haya aprobado esa financiación, ni partida presupuestaria que la identifique. Las propias informaciones publicadas, que coinciden en que los afiliados la desconocían, son incompatibles con su aprobación por un órgano colegiado del que esos mismos afiliados forman parte», recoge Galán en su denuncia.

«El presidente habría definido por sí la posición institucional de la Liga en el fútbol europeo –promover y financiar una asociación de clubes alternativa a la reconocida por la UEFA y respaldar públicamente su denuncia ante la Comisión Europea–, materia que los estatutos no le atribuyen y que someten a la supervisión de la comisión delegada y a la competencia residual de la Asamblea», prosigue.

«Lo habría hecho sin oír a los afiliados y en perjuicio de la posición de una parte de ellos. El resultado es arbitrario en sentido técnico: sustituye la voluntad de los órganos colegiados por la del órgano unipersonal», finaliza. Galán valora que Tebas no cumplió los acuerdos de la Asamblea General y de las disposiciones autoritarias y un uso incorrecto de los fondos privados.