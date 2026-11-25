El Barça afronta un nuevo compromiso de Champions. El equipo de Hansi Flick visita Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah en la quinta jornada de la máxima competición europea. Con nueve puntos de los 12 posibles, el equipo azulgrana se quiere acercar a la parte alta de la tabla.

Tras el claro 3-0 al Aston Villa de Unai Emery, el conjunto blaugrana se quedó a las puertas de las últimas finales y quiere que esta temporada sea la indicada para conseguir la sexta en su palmarés. Todo ello, sin Lamine Yamal, que se queda en Barcelona por molestias en el tobillo. Actualmente, el Sabah se encuentra en la posición 30º de la clasificación, con solo un punto en cuatro partidos.

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A qué hora juega el Sabah – Barcelona de la Champions League: horario del partido

El partido entre Sabah y Barcelona será el miércoles 25 de noviembre a las 18:45 h en Azerbaiyán. Será el quinto encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League.

Dónde ver en directo el Sabah – Barcelona de la Champions League por TV y online: canal y streaming hoy

El encuentro se podrá ver por los canales M+ Liga de Campeones (M60 O115) y LaLiga TV Bar, de Movistar Plus. Es la plataforma que tiene los derechos para toda la competición europea, así como la Europa League o Conference League.

También podrás seguir todo lo que ocurra, así como crónicas y temas exclusivos de lo ocurrido en el partido, en la web de OKDiario.

Dónde escuchar por radio en directo el Sabah – Barcelona hoy

El Sabah – Barcelona de la quinta jornada de la Champions League, celebrado el miércoles 25 de noviembre se podrá seguir, si no puedes verlo en televisión, por las radios clásicas españolas como Diario MARCA, COPE, Cadena SER, RNE, Onda Cero…

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Sabah – Barcelona?

El árbitro encargado de impartir justicia en el Sabah – Barcelona será el escocés de 35 años Nicholas Walsh. Compartirá el privilegio con Francis Connor y Daniel McFarlane dentro del campo. El encargado del VAR será Andrew Dallas. Será la primera vez que arbitre al conjunto culé.

El partido entre Sabah – Barcelona se disputará en el Bank Respublika Arena, anteriormente llamado Alinja Arena, situado en el municipio de Masazir, a las afueras de Bakú, Azerbaiyán. Fue construido en 2014 y solo cuenta con 12 años de antigüedad. Tiene una capacidad de 9000 espectadores, uno de los más pequeños de la Champions League.