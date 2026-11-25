David Ferrer afronta esta semana sus últimos días como capitán de la selección española de tenis. El extenista alicantino pondrá fin a su etapa al frente del equipo nacional el próximo 31 de diciembre, después de cuatro años en el cargo, para iniciar una nueva aventura profesional como entrenador en el circuito ATP.

Cuántos años tiene David Ferrer

El seleccionador español, David Ferrer actualmente tiene 44 años, mide unos 1,75 metros y pesa 73 kilos. El ex tenista ha encontrado en el ciclismo una manera de mantenerse en forma que disfruta y mucho: «Me encanta, se ha convertido en una de mis grandes pasiones. Me gusta salir en grupo con mis amigos, compartir horas de ruta, almuerzos… es un deporte en el que hay mucho compañerismo. Combina exigencia física con diversión. Ha sido mi gran descubrimiento», añade el propio David Ferrer.

Quién sustituirá a David Ferrer como capitán de España

El elegido para suceder a Ferrer será Marc López. El campeón de dobles en Río 2016 era actualmente el segundo a bordo, por lo que ocupará el puesto de su antecesor. Es el elegido de la Real Federación Española de Tenis para tomar el relevo, firmando un contrato hasta 2029, según confirmó el organismo en octubre.

La familia de David Ferrer: su pareja y cuántos hijos tiene

David Ferrer, más allá de su labor profesional, forma una bonita y preciosa familia con Marta Tornel. El alicantino lleva casado desde el pasado año 2015 con la optometrista de profesión con la que, tres años más tarde, tuvieron a su hijo Leo. Curiosamente, esta pareja surge a raíz de que Javier Piles, entrenador por aquel entonces de Ferrer, le presenta a la que hoy es su esposa.

La carrera de David Ferrer: todos sus títulos

El actual seleccionador español se retiró de las canchas de tenis en el año 2019. Sin embargo, con su juego, maestría y ejemplo, fue una de las grandes referencias en el mundo del deporte a nivel mundial. Ferrer ha conquistado a lo largo de su trayectoria 27 títulos en el circuito ATP, recalcando el conseguido en 2012 en las pistas del Masters 1.000 de París, único torneo de este calibre que tiene en sus vitrinas, y las tres Copa Davis (2008, 2009 y 2011) con España. Curiosamente, el año 2012 fue la fecha donde logró más títulos en una temporada, hasta un total de 7: París, Valencia, Bastad, Hertogenbosch, Acapulco, Buenos Aires y Auckland.

Así es la amistad de David Ferrer y Rafa Nadal

Rafa Nadal y David Ferrer han compartido miles de anécdotas en pista y fuera de ella. Además, han sido rivales y partícipes durante más de dos décadas en el circuito profesional de tenis. La última Copa Davis disputada por Nadal, a las órdenes de Ferrer se consumó con una derrota ante Países Bajos.