Ferrer se ilusiona con el ‘dream team’ de España: «Somos uno de los favoritos para ganar la Davis»

España se ilusiona con la Davis. También David Ferrer, que no puede esconder su ambición. No es para menos, cuenta con el mejor equipo posible. Tres top-15 -Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y Alejandro Davidovich-, el mejor doblista español, Marcel Granollers, y Pedro Martínez como quinto jugador. Un dream team con el que España se ilusiona para levantar su séptima Ensaladera.

«Tenemos muy buen equipo, sin lugar a dudas. Tenemos a Carlos Alcaraz, Rafa Jodar, Davidovich, Pedro Martínez y un buen dobles con Marcel Granollers. Estoy contento de poder contar con todos los jugadores y muy ilusionado. Siempre es mejor tener a los mejores tenistas. Obviamente, somos uno de los equipos favoritos para ganar la Davis», dijo Ferrer tras hacer pública la convocatoria.

David Ferrer comunicó la convocatoria acompañado de la plana mayor del deporte español en general y tenis español en particular. Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, y Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis. «El tenis español está en un momento dulce. Viajo a muchos países y no dan crédito a que, con el presupuesto que tenemos, haya tenistas españoles referentes», dijo Román.

Último baile de Ferrer en la Davis

Bolonia será la última batalla de Ferrer como seleccionado de España. Su sustituto será Marc López. «Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos», explicó Ferrer.

«Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa. A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas! ¡Gracias a todos!», añadió en su comunicado.