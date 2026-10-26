España ya tiene su Armada para la Davis: Davidovich entra en una convocatoria liderada por Alcaraz

La casa del Consejo Superior de Deportes se convirtió en la casa del tenis este lunes. Allí, el capitán nacional, David Ferrer, ha comunicado el equipo con el que la Armada peleará por su séptima Davis. Regresan los estandartes, Alcaraz y Granollers, ambos ausentes de la eliminatoria en septiembre contra Chile. Se mantienen Rafa Jódar y Pedro Martínez del mencionado cruce y se hace realidad un secreto a voces. Alejandro Davidovich entra en la convocatoria para Bolonia. Se cae Dani Mérida, que debutó con victoria en Davis ante Chile.

El malagueño, reciente campeón del Masters 1.000 de Shanghái, no defiende la camiseta de la Armada desde la eliminatoria ante la República Checa, disputada en Valencia hace tres años. Entonces, Davidovich claudicó ante Lehecka. El balance con España es de una victoria y dos derrotas y tiene ambición para revertirlo. «Estoy para ser el quinto jugador y aportar mi granito de arena en todo lo que sea. Somos un equipazo para ganar la Davis», dijo Davidovich a un grupo reducido de medios de comunicación, entre ellos OKDIARIO, tras ganar en Shanghái.

David Ferrer comunicó la convocatoria acompañado de la plana mayor del deporte español en general y tenis español en particular. Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, y Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis. «Es un honor estar al lado de Ferrer. Dice que se quiere ir, espero que después de ganar la Davis cambie de opinión. Deseo mucha suerte para las Finales. El tenis español está en un momento dulce. Viajo a muchos países y no dan crédito a que, con el presupuesto que tenemos, haya tenistas españoles referentes. Eso nos permite tener las escuelas en máximos históricos. Este año hemos tenido la irrupción de tres jóvenes que nos van a dar muchas alegrías», dijo Miguel Díaz Román, presidente de la Real Federación Española de Tenis.

Último baile de Ferrer en la Davis

Bolonia será la última batalla de Ferrer como seleccionado de España. Su sustituto será Marc López. «Quiero agradecer a la RFET la oportunidad que me dio de cumplir uno de mis sueños, como es poder ser capitán de Copa Davis de mi país. También quiero dar las gracias a todos los jugadores y a todas las personas que me han acompañado durante esta aventura. Ha sido un privilegio compartir este camino con todos ellos», explicó Ferrer.

«Los motivos de esta decisión son únicamente personales y responden al deseo de poder iniciar una nueva etapa. A partir de ahora, estoy únicamente motivado e ilusionado por poder guiar al equipo español por otra Ensaladera. Tenemos por delante un reto muy bonito en Bolonia, donde, como siempre, solo ellos, los jugadores, volverán a ser los verdaderos protagonistas! ¡Gracias a todos!», añadió en su comunicado.