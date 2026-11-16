Detenido un hombre de Jaén acusado de 18 intentos de extorsión a empresarios andaluces

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un vecino de La Carolina (Jaén) tras ser acusado como el presunto autor de un delito de extorsión en grado de tentativa a empresarios de la provincia de Andalucía. El arrestado realizaba llamadas telefónicas exigiéndoles el pago de supuestas deudas bajo graves amenazas e intimidación. Por el momento, los investigadores han identificado a un total de 18 víctimas afectadas por este procedimiento.

La investigación policial, bautizada con el nombre clave de Operación Garage, dio comienzo a raíz de las informaciones recabadas por los agentes de la Policía Nacional. Dichas informaciones alertaban sobre las actividades delictivas de un individuo que se dedicaba a exigir pagos económicos de manera ilegal y fraudulenta a distintos hombres de negocios. Su objetivo era intimidar a los afectados para que cedieran a sus exigencias, usando como excusa el pago de una supuesta deuda pendiente.

Medidas de ocultación

De acuerdo con los detalles facilitados por la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental, el sospechoso tomaba numerosas precauciones tecnológicas para operar con total impunidad. En concreto, recurría al uso alterno y simultáneo de múltiples terminales móviles, los cuales combinaba con tarjetas SIM pertenecientes a diferentes operadoras de telefonía. Esta estrategia tenía como finalidad principal encubrir su verdadera identidad, dificultar las labores de rastreo telemático y despistar a los cuerpos de seguridad para que no pudieran dar con su paradero.

No obstante, el exhaustivo trabajo de análisis llevado a cabo por los especialistas encargados del caso logró sortear todas estas medidas de contravigilancia adoptadas por el supuesto extorsionador. Finalmente, las pesquisas dieron sus frutos y permitieron averiguar la identidad real y completa del individuo. Una vez localizado, los agentes procedieron a su detención en las inmediaciones de su propio domicilio.

Una vez hecha la detención, el sospechoso fue trasladado a las dependencias policiales correspondientes para la tramitación y conclusión de todo el atestado y las diligencias de investigación pertinentes. Tras finalizar este procedimiento administrativo y policial, el arrestado fue entregado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente.