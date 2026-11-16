Detenido un colombiano en Menorca por abrirle la cabeza a un vecino con una barra metálica: «¡Ten cuidado conmigo, soy sicario!»

La Policía Nacional ha detenido en el municipio de Ciutadella, en la isla de Menorca, a un hombre de origen colombiano por agredir en la cabeza a un vecino con una barra metálica y amenazarlo gravemente con expresiones intimidatorias como «ten cuidado conmigo, que soy sicario».

Todo empezó a última hora de la tarde del pasado viernes. Un agente fuera de servicio dio la voz de alarma tras presenciar un altercado entre dos residentes. Cuando las patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar, la situación parecía controlada. Uno de los implicados explicó que el conflicto estalló porque, presuntamente, el otro hombre intentó sustraer la bicicleta de su mujer. Tras recriminárselo, aseguró haber sufrido una agresión leve. Los agentes mediaron entre ambas partes y, creyendo el problema resuelto, abandonaron el inmueble.

Sin embargo, la tregua duró muy poco. Poco después, la sala del 091 recibía un aviso urgente desde el mismo edificio. Al regresar a la escena, los policías encontraron un panorama mucho más grave: el hombre acusado de intentar robar la bicicleta presentaba ahora una brecha sangrante en la frente. Según denunció, su vecino le había golpeado fuertemente con una barra metálica, provocándole una herida que requirió asistencia médica y varios puntos de sutura.

Las investigaciones revelaron que no era un roce aislado, sino que existían graves problemas previos. De hecho, un testigo aseguró a los policías haber escuchado cómo el agresor trataba de intimidar a la víctima advirtiéndole: «Ten cuidado conmigo, que soy sicario».

Ante estos graves hechos, los agentes procedieron a la detención del hombre como autor de un delito de amenazas y otro de lesiones. Lejos de calmarse, el arrestado mantuvo una postura muy hostil durante toda la intervención y llegó a encararse con uno de los policías, lanzándole una inquietante amenaza final: «Ya te conozco, cuando te vea por la calle, te voy a encontrar y te vas a enterar».