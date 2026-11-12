Detenido un hacker tras lanzar un ciberataque contra el Ayuntamiento de Ciudad Real usando la IA

La Guardia Civil ha detenido a un hacker en Ciudad Real por estar presuntamente implicado en varios delitos informáticos como descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas de información e intento de extorsión a sus víctimas. La investigación ha señalado que no se trató de un único acceso, sino de varias intrusiones en diferentes sistemas informáticos.

Entre los sistemas de información a los que ha podido acceder se encuentra la sede electrónica del Ayuntamiento de Ciudad Real, más concretamente la plataforma de gestión de Zona de Bajas Emisiones, a la que el acusado habría accedido sin autorización. Otra de las afectadas ha sido una empresa de software que presta servicios tanto a los ciudadanos como a la administración. Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, el éxito de esta investigación radica en la colaboración de estas entidades con la Benemérita.

#OperacionesGC | Detenido en Ciudad Real un presunto hacker por ciberataques con IA 📍 #CiudadReal 👮🏻‍♂️ La Guardia Civil detiene a una persona por su presunta participación en delitos de descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas de información y extorsión a víctimas. 🔍 El detenido empleaba intensivamente herramientas de inteligencia artificial para adquirir conocimientos técnicos, superar obstáculos y facilitar ataques a entidades públicas y privadas, como el Ayuntamiento de Ciudad Real. ⚖️ Una persona detenida y material informático intervenido. ⚠️ La Guardia Civil advierte que el acceso no autorizado a sistemas informáticos conlleva responsabilidad penal. 🔗 https://t.co/JaAfjXgaJj — Guardia Civil (@guardiacivil) November 12, 2026

Tras analizar todos los dispositivos intervenidos y el material que contenían, los agentes encargados de la investigación han determinado la mala praxis de estas herramientas de inteligencia artificial para la realización de su actividad criminal. Con estas herramientas, el detenido adquiría conocimientos especializados en la materia de manera autodidacta sobre cómo resolver dificultades técnicas, desarrollar procedimientos de actuación y superar obstáculos encontrados durante la ejecución de los accesos ilícitos.

Las plataformas de IA con las que trabajaba le permitieron obtener unas capacidades técnicas significativamente superiores a las que corresponderían a su formación previa, facilitando la ejecución de ataques contra diferentes objetivos y reduciendo las barreras de conocimiento tradicionalmente necesarias para desarrollar este tipo de actividades ofensivas.

Gracias a toda la información que se ha recabado, la Guardia Civil ha comunicado lo sucedido a las entidades implicadas para que puedan tomar medidas que busquen reforzar la seguridad de sus sistemas y prevenir nuevos incidentes de ciberseguridad. La investigación ha sido coordinada por la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Collado Villalba.