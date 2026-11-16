El abandono del Cercanías de Sevilla: vías del año 1957 con hendiduras y fuera de su vida útil

El deterioro de las infraestructuras ferroviarias vuelve a poner en el punto de mira al Cercanías de Sevilla. Un tramo de la red mantiene raíles instalados en 1957 –hace ya 69 años– que presentan un desgaste visible, con hendiduras en la superficie de rodadura y una fatiga del material que, según los cálculos realizados por el alcalde de Lora del Río y candidato del Partido Popular al Senado por Sevilla, Antonio Enamorado, habría superado ya su vida útil. El dirigente popular ha denunciado esta situación tras desplazarse hasta uno de los puntos afectados para comprobar el estado de las vías.

La situación afecta especialmente a los municipios de la Vega del Guadalquivir, en el recorrido comprendido entre Lora del Río y Lebrija, dentro de la línea C1, así como a la línea C3 de la Sierra Norte. Los usuarios de estas conexiones llevan tiempo padeciendo paradas constantes de los convoyes, limitaciones de velocidad, cancelaciones y retrasos que condicionan sus desplazamientos diarios. Una problemática que, según Enamorado, termina afectando «a quienes necesitan utilizar el tren para acudir al trabajo, a consultas médicas, a exámenes universitarios o a oposiciones».

El candidato al Senado asegura que decidió investigar el origen de estas incidencias después de no encontrar respuestas sobre las causas del deterioro del servicio. Fue entonces cuando, tras recibir información de operarios sobre la antigüedad de determinados raíles, acudió a comprobar personalmente su estado. Allí encontró vías que, además de llevar instaladas desde hace casi siete décadas, presentan signos evidentes de desgaste.

Antonio Enamorado explica que estos raíles responden al estándar UIC 54 y cuentan con un índice de fatiga aproximado de 250 millones de toneladas. Una vez superado ese volumen de circulación, el material comienza a acusar el desgaste acumulado. Entre los defectos visibles señala los denominados spallings, pequeñas hendiduras, manchas e irregularidades en la banda de rodadura del carril que evidencian el deterioro de la superficie metálica.

Según sus estimaciones, por este tramo circulan diariamente alrededor de 75 convoyes entre trenes de Cercanías, Media Distancia y mercancías. A partir de estos datos, el dirigente popular calcula que las vías habrían superado hace años el límite de su vida útil. En concreto, sostiene que deberían haberse sustituido hace aproximadamente nueve años.

La denuncia apunta directamente al tramo comprendido entre Brenes y Sevilla, donde, según Enamorado y tal y como ha podido observar OKDIARIO, todavía permanecerían raíles del año 1957. El alcalde distingue entre las actuaciones realizadas en otros elementos de la infraestructura y la renovación que considera pendiente: asegura que el balasto habría podido renovarse y que también se han sustituido traviesas de madera por otras de hormigón, pero que eso «no habría resuelto el problema de los propios carriles».

La circulación ferroviaria por Sevilla

Las consecuencias de este desgaste también se trasladan a la circulación ferroviaria. Las irregularidades en la superficie por la que ruedan los trenes obligan a reducir la velocidad en determinados puntos, lo que contribuye a los retrasos sistemáticos que sufren los viajeros. Enamorado considera que estas limitaciones se han convertido «en una constante y no en episodios excepcionales motivados por circunstancias meteorológicas o incidencias puntuales».

El candidato popular recuerda que la línea de Cercanías de Sevilla cuenta con cerca de diez millones de pasajeros y la sitúa como la sexta más importante comercialmente dentro de Renfe. Además, advierte de que, durante el último año, más de un millón de viajeros habrían dejado de utilizar el servicio como consecuencia de su deterioro. Una situación que, a su juicio, empuja a numerosos ciudadanos a recurrir al vehículo privado, con el consiguiente gasto añadido en combustible.

Enamorado también compara las inversiones destinadas a los Rodalies de Cataluña con las recibidas por el Cercanías sevillano. Asegura que se está gastando seis veces más en la red catalana que en la de Sevilla y reclama que se prioricen las actuaciones necesarias para garantizar el funcionamiento de un servicio que considera fundamental para conectar los municipios de la provincia con la capital.

«La línea de Cercanías de Sevilla se merece las inversiones que corresponden para poder mantener este servicio», sostiene. El alcalde considera que el abandono de estas conexiones perjudica especialmente a los municipios rurales y contradice los compromisos políticos de lucha contra la despoblación, al deteriorar uno de los servicios públicos esenciales para mantener comunicadas estas localidades.