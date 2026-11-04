Detenido un hombre por empadronar ilegalmente a 32 inmigrantes en cuatro viviendas en Albacete

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre en Albacete por falsificar contratos de alquiler y facturas de consumo de electricidad para empadronar a 32 inmigrantes en cuatro viviendas sin el consentimiento de los propietarios.

Por el momento, la investigación policial ha logrado identificar a tres colaboradores y continúan abiertas las pesquisas para detectar si el arrestado hubiera podido incurrir también en la comisión de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal o si hubiera nuevos casos, según ha informado la Policía en nota de prensa.

Las pesquisas comenzaron cuando el Ayuntamiento de Albacete avisó a la Policía Nacional que habían detectado varios expedientes de empadronamiento en los que estos individuos inscribían a ciudadanos extranjeros en distintos domicilios de Albacete, teniendo también dudas sobre la veracidad de los documentos aportados para dichas inscripciones.

Análisis de expedientes

Después del análisis de los respectivos expedientes, los agentes policiales comprobaron que en todos ellos había un individuo en común que habría inscrito a 32 ciudadanos extranjeros en cuatro domicilios de la localidad de Albacete, aportando contratos de arrendamiento y facturas de consumo de electricidad presuntamente falsas.

Tras contactar con las personas que figuraban como arrendadores de los pisos, estos se mostraron sorprendidos, ya que no tenían contrato de alquiler de sus inmuebles y no había nadie inscrito, salvo ellos, en esos domicilios. Del mismo modo, se solicitó a las comercializadoras de energía eléctrica que corroborasen la veracidad de las facturas aportadas en estos expedientes, resultando que también habían sido falsificadas.

Tras verificar las falsificaciones, los agentes procedieron al arresto del principal sospechoso. Con esta intervención, la Policía Nacional da por desarticulada la base de este fraude, aunque mantiene los expedientes bajo vigilancia administrativa.

Otro caso parecido

La semana pasada pasó algo parecido en Almería. En este caso fueron cuatro marroquíes que fueron detenidos por empadronar de forma fraudulenta sin el consentimiento de la propietaria en una vivienda de Vícar.

La investigación comenzó en agosto de 2026 después de que la dueña del inmueble denunciara una serie de irregularidades detectadas durante un trámite administrativo. Su inquilino había acudido al Ayuntamiento de Vícar para empadronarse, pero allí le comunicaron que ya había otras personas inscritas en esa misma dirección.