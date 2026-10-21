La senadora Amparo Torres fue impuesta por el PSOE como nº 1 de las listas al Congreso por Albacete. La decisión llegó después de que los militantes albaceteños escogieran como cabeza de lista a Emilio Sáez, ex alcalde de Albacete, con más del 90% de los votos de la militancia. Su perfil, alineado con Ferraz, queda plasmado en sus mensajes en redes. En una ocasión, Torres atacó al ex presidente socialista crítico Felipe González y, a la vez, alabó la figura del ahora imputado José Luis Rodríguez Zapatero. «Más Zapateros y menos jarrones chinos llenos de espinas apoderándose de la rosa», aseguró la política socialista.

La publicación de Torres, en septiembre de 2023, era una reacción a unas declaraciones de González y Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, contra la Ley de Amnistía, entonces en el centro del debate público. El PSOE concedió esa medida de gracia como contraprestación a los siete votos de Junts con los que se logró la investidura de Pedro Sánchez.

González aseguró que «no puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable». «Mientras más pierden, más chantajean», manifestó González en relación con Junts durante un acto de presentación del libro La rosa y las espinas, escrito por e incidió en que no podían «dejarse chantajear por nadie». «Mucho menos por minorías en vías de extinción», apostilló el que fuera presidente del Gobierno. Por su parte, Guerra espetó sobre la medida de gracia que era «la humillación deliberada de la generación de la Transición».

«Los 144 años del PSOE están por encima de cualquier militante o dirigente de ayer y de hoy», recriminó Amparo Torres a González y Guerra en un post de X en el que adjuntó la foto de ambos. A ojos de la también vicesecretaria general segunda del PSOE de Albacete, los militantes deben estar «al servicio de una sociedad igualitaria, de progreso, en un país diverso, plural y completo». De ese modo, pidió «respeto y lealtad» a ambos ex dirigentes. «Más Zapateros y menos jarrones chinos llenos de espinas apoderándose de la rosa», concluyó Torres haciendo un juego de palabras con el nombre del libro publicado por Guerra.

En la lista por decisión de Ferraz

Este mes, el nombre de Amparo Torres apareció en los medios después de que Ferraz la colocase al frente de la lista del PSOE al Congreso por Albacete. En un primer momento, la socialista iba a encabezar la lista para el Senado, mientras que, los militantes habían dado el 98% de apoyo al secretario general del PSOE de la ciudad de Albacete y diputado nacional, Emilio Sáez. Junto al ex alcalde de Albacete iban a ir en la lista Isabel Belén Iniesta, Javier Navarro y Lucía Carreres.

Sin embargo, los estatutos del PSOE otorgan la última palabra a la Comisión Federal de Listas, es decir, la dirección nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz. La decisión del aparato nacional fue colocar a Torres en lugar de Sáez, y que el resto de la lista lo completaran Luscinda Carreres Villena y Eliseo Fernández Medina. Sólo mantuvo del listado inicial a Javier Navarro.

Esta decisión provocó que Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, se ausentara del Comité Federal del PSOE en Fuenlabrada del pasado sábado cuando refrendó las listas al Congreso y al Senado. Un acto que acabó con un mitin de Sánchez ante los simpatizantes.