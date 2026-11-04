La Policía registra 2 viviendas en Orihuela (Alicante) en una operación con 3 detenidos por vender droga

La Policía Nacional ha registrado dos viviendas ubicadas en el barrio de San Antón, en la localidad de Orihuela, al sur de la provincia de Alicante. Los registros tenían por objeto desmantelar dos puntos negros de venta de droga en la citada localidad. En ellos llegaba a intercambiarse droga por objetos procedentes de robos, según la propia policía. En el transcurso de la intervención, los agentes han detenido a una mujer de 46 años y a dos varones, de 50 y 44 años. Todos nacidos también en Orihuela. El momento de los registros policiales de las viviendas es el que puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

Las sospechas de los agentes acerca de la supuesta actividad ilícita que se llevaba a cabo en ambas viviendas se acrecentaron al comprobar que a las mismas acudía un gran número de personas. Y que, al salir de ellas, supuestamente portaban algún tipo de sustancia estupefaciente. Principalmente, marihuana y hachís.

En los dos registros efectuados, la Policía Nacional ha intervenido 44 gramos de hachís, 45 de marihuana y útiles para el manejo, dosificación y distribución de sustancias estupefacientes. Todo ello, además de nueve teléfonos móviles, 14 relojes, 12 taladros y otro tipo de maquinaria como lijadoras, sierras radiales, sopladoras, batidoras de cemento, una bicicleta y tres patinetes.

Estos últimos objetos han sido relacionados por la Policía con al menos seis robos con fuerza cometidos también en Orihuela y que han sido ya devueltos a sus legítimos propietarios. Los agentes siguen efectuando gestiones en relación a los numerosos objetos hallados en las dos viviendas registradas, con la finalidad de averiguar su procedencia y poder esclarecer otros delitos.

Los detenidos, tras las prácticas de las diligencias policiales, han sido puestos a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de la localidad de Orihuela. La misma en que han sido detenidos los sospechosos.