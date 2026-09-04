Desarticulada una banda que vendía droga en pisos de Torrevieja en una operación con 14 detenidos

La Guardia Civil ha asestado un golpe a la venta de droga al menudeo en Torrevieja, una localidad turística ubicada al sur de la provincia de Alicante. Los agentes han detenido a 14 personas, seis mujeres y ocho hombres, con edades entre los 25 y los 77 años y todos españoles, excepto un varón colombiano de 35 años. A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Los agentes han registrado cuatro domicilios en relación con esta operación. Todo ello, según la propia Guardia Civil.

La investigación, según las mismas fuentes, se inició, precisamente, a raíz de que los vecinos alertaron al Instituto Armado de la existencia de un punto de venta de droga en un inmueble de la localidad. Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrevieja, que ha decretado su libertad con medidas cautelares.

En concreto, los vecinos informaron a la Benemérita de un problema de convivencia, generado por el trasiego de presuntos compradores en el inmueble a cualquier hora, fuertes olores y ruidos que saturaban las zonas comunes.

Además, la Guardia Civil recibió denuncias por hurtos, desperfectos y enfrentamientos entre supuestos consumidores. Un cóctel delincuencial que había generado inseguridad en la zona afectada.

La investigación constató, según los agentes, la existencia de un grupo dedicado a la venta de droga. Sus miembros se distribuían los roles. Además, las indagaciones permitieron relacionar cuatro domicilios con la citada actividad. Dos eran puntos de almacenaje y otros dos puntos de venta.

La Guardia Civil procedió a efectuar registros en los cuatro domicilios citados, con el apoyo de las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Alicante y Torrevieja, el Grupo de Reserva y Seguridad de Valencia y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil, con guías y perros adiestrados para detectar drogas y dinero.

En los registros, han sido intervenidos 160 gramos de cocaína; 50,5 gramos de cocaína base y 183 gramos de marihuana, así como 975 euros en efectivo en billetes fraccionados. También, dos armas cortas de aire comprimido, dos turismos y un vehículo de movilidad personal. En uno de los inmuebles, la Guardia Civil localizó útiles para elaborar y preparar droga antes de su distribución.